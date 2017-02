« Un ogre et une ogresse vivaient heureux et mangeaient beaucoup d’enfants. C’était un couple qui se complétait merveilleusement. L’ogre chassait les enfants et sa femme […] lui apprêtait de mille et une manières. » C’est ainsi que débute ce conte aux allures anciennes, ceux dans lesquels les archétypes ne sont pas dénaturés. Mais bien vite, la vie de ses croqueurs de chairs est complètement chamboulée par l’achat d’un sac à main en peau de crocodile. Un sac qui grandit, regarde, se déplace et… a faim. Si la fantaisie et l’humour présents dans le texte de Dubé permettent de divertir le lecteur, les illustrations signées Guillaume Perreault jouent pour beaucoup dans l’attrait qu’il peut susciter. Ses personnages au corps disproportionné crèvent l’écran grâce à l’ajout de détails en apparence tout simples, mais qui contribuent à définir leur personnalité. Le graphisme de l’album, alternant entre cases rappelant la bande dessinée, pages pleines et encadrés, ajoute par ailleurs au dynamisme de l’ensemble. Un album divertissant, et assurément bien construit, mais dont la finale incongrue nous laisse un peu sur notre faim.

Petite histoire pour effrayer les ogres ★★★ Pierrette Dubé, 400 coups, Montréal, 2017, 32 pages