Et si on avait un autre chien ?, Jean-Paul Beaumier

Il y a une profonde quiétude dans les nouvelles de Jean-Paul Beaumier, quelque chose comme le calme paisible d’une journée ordinaire passée sous un soleil moyen à contempler la simplicité du moment et surtout à s’en satisfaire. Ces 19 histoires courtes, partant toutes d’une référence littéraire (John Milton, Milan Kundera, Patrick Modiano et même Le Petit Robert), entrent parfaitement dans cette tonalité en se laissant traverser par la banalité des petites questions existentielles et par l’angoisse des petits riens qui parfois dérangent : une journée trop chaude, le souvenir d’une relation passée, la biologie de la laine, la peur de la nuit, un texte à écrire qui vous échappe et cette idée transversale qu’un chien, pris dans la métaphore de l’objet transitionnel, pourrait venir apaiser nos craintes et calmer nos incertitudes. Fin observateur du sens commun et de la langueur de certains environnements, Jean-Paul Beaumier, qui signe ici son cinquième recueil de nouvelles, donne par moments l’impression de saisir aussi une certaine fadeur qui n’est sans doute rien d’autre que profondément humaine.

Et si on avait un autre chien ? ★★ 1/2 Jean-Paul Beaumier, Druide, Montréal, 2017, 160 pages