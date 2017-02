Ceux qui cherchent un livre amusant pour se distraire d’une actualité peu réjouissante aimeront peut-être ce deuxième roman de Claude Brisebois, Sous couverture. On y suit l’histoire un peu rocambolesque d’un antiquaire et de son assistante, qui découvrent dans un vieux secrétaire les lettres patentes d’une maison d’édition interdite et fermée en 1949 sous le gouvernement Duplessis. Intrigués, les voilà qui partent à la recherche des 13 livres publiés par cette maison, dont le contenu audacieux (positions anticléricales, sexualité) leur avait valu l’opprobre des autorités. Des personnages mystérieux viennent toutefois leur mettre des bâtons dans les roues. Le ton est léger, il y a une histoire d’amour, et même deux, pour agrémenter le tout. On se dit que c’est bien mince, que l’auteure aurait dû faire ressortir davantage la dimension historique de son sujet, ici accessoire. Puis on se laisse prendre au jeu. Le plaisir d’écrire de l’auteure est évident et communicatif. Les personnages sont bien définis, les lieux — Montréal, les Basses-Laurentides, Paris, Vence —, aussi. Un roman pétillant et sans prétention.

Sous couverture ★★★ Claude Brisebois, Éditions Druide, Montréal, 2017, 512 pages