La tempête arrive, une vraie, de celles qui invitent les habitants à rester au chaud dans leur repère confortable. Mais qu’arrive-t-il à ceux qui n’ont nulle part où aller ? « Le vent est froid… En échange d’un peu de thé, pouvons-nous réchauffer nos mains à la flamme de votre feu ? » Grand Frère et Petit Frère cognent ainsi à la porte des maisons, mais on les repousse. Ce sont des étrangers, des différents, qui veulent sans doute prendre notre maison, nos provisions, nos vêtements. Sujet chaud s’il en est un que celui de cet autre qui fuit pour mieux vivre, puis de l’accueil qu’on lui réserve. En ces temps de misère humaine, d’intolérance, d’incompréhension, L’abri frappe là où il faut, avec classe et beaucoup d’espérance. Les dialogues brefs témoignent de la froideur des habitants et alternent avec une narration tout aussi courte qui laisse place à l’essentiel. La peur de l’autre est palpable tout comme la résilience et la force des exclus. Les peintures chaleureuses de Qin Leng installent une aura enveloppante autour de cette petite bande d’habitants qui a grand besoin de douceur.

L’abri ★★★ Céline Claire, Comme des géants, Montréal, 2017, 44 pages