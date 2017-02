Oscar Lalo, diseur de l’indicible

Deux mots pourraient résumer Les contes défaits : silence et parole. Le silence dans lequel enferme l’agression sexuelle, et la parole réparatrice, seule capable de restituer la mémoire d’une jeunesse brûlée par ses racines. Bâti sous la forme d’un long monologue, ce premier roman du Suisse Oscar Lalo fait entendre la voix complexe d’un homme-enfant désarticulé de l’intérieur en très bas âge et qui cherche, plus de 60 ans après les faits, à se redonner vie. Mais il lui faut pour cela, et il le sait, faire enquête en lui-même. Reprendre à zéro, douloureusement.

Cette histoire n’est pas que fiction. L’auteur, un ancien avocat, s’est inspiré de la première cause qu’il a eu à défendre, au début de la vingtaine : un viol au tribunal des mineurs. Il n’a jamais oublié. « Ça a planté une graine qui a germé longtemps après, confie Oscar Lalo, rencontré vendredi dernier à Montréal. C’était de me dire : comment cet enfant va expliquer son trauma alors que lui-même ne l’a pas compris ? » Un peu plus tard, un enfant de son entourage a lui aussi été victime d’agression. « J’ai assisté à sa décomposition. Il y a eu quelque chose de fondamentalement brisé en lui. »

Oscar Lalo a donc voulu traduire cette douleur silencieuse, se faire le « porte-parole de l’indicible » au nom de ceux qui en portent le poids sans savoir quoi en faire. En posant des questions, en mettant de l’ordre dans les sentiments, mais sans désigner de coupables. « Le narrateur n’est pas là pour faire justice, il est là pour se faire justice, nuance Oscar Lalo. Il est là pour comprendre, principalement. Je crois que, quand on a la compréhension, on a la sagesse. Le pire qui puisse lui arriver, c’est d’être victime de sa propre haine. S’il est dans une recherche de règlement de comptes, il ne s’en sortira jamais. »

Une enquête solitaire

Les contes défaits force à reculer dans le temps. Nous sommes dans les années 1960, dans un milieu aisé d’Europe. Un petit garçon d’à peine deux ans, qui grandira au fil du récit, est envoyé avec son frère et sa soeur dans un camp de vacances tenu par un couple. La directrice, sèche et inflexible, est tout l’inverse de son mari, un homme doux et mielleux. Dans leur grande demeure aux allures de maison de correction, le danger, c’est lui — figure de réconfort après les claques de la femme.

« Mon malheur, c’est que tous les chemins mènent à l’homme », écrit le narrateur en liminaire. À l’humiliation, à l’isolement et à la domination, revers terrifiant de vacances vendues comme du rêve aux parents, s’ajoute l’agression sexuelle, jour après jour. Une caresse vécue comme un bâillonnement. « Ma personne sillonnée sait bien que quelqu’un est passé par elle. »

Pourtant, jamais les attouchements ne sont proprement dits. Ces ellipses et ces allusions sont volontaires, car Les contes défaits ne se veut ni un livre sur la pédophilie, ni un témoignage, ni un réquisitoire. « Compte tenu du fait qu’on marche sur un fil avec ce livre, j’avais peur qu’il soit mal compris, signale l’auteur. Mon intention, c’était vraiment d’en faire un chemin de résilience. »

Un discours, des signifiants

De fait, Oscar Lalo a structuré le discours de manière à exprimer la déchirure intérieure d’un enfant qui n’avait pas les outils, à l’époque, pour comprendre le basculement des rôles, la gravité des actes. Qui a subi, désorienté, les « lois variables » établies par l’autorité elle aussi variable. D’où ces phrases hachées, dans un langage crypté entre enfance et âge adulte. « Il fallait que ce soit écrit à l’os par respect, par dignité envers les gens qui ont eu un trauma », explique l’auteur, insistant sur l’importance des mots, de « leurs multiples signifiants ».

Cette démarche est évidemment raide. Bien qu’encore confus, le narrateur s’interroge sur les raisons de sa soumission passée, de son silence. « À qui vous plaindre quand c’est la police qui vous livre ? » écrit-il au sujet de ses parents, qui le déposaient à la gare d’où partait le train vers la campagne. Cette incapacité de communiquer avec sa famille forme d’ailleurs l’un des 79 courts chapitres de sa déconstruction. Sa voix d’emblée tue par ceux qui auraient pu, et même dû, l’écouter.

Vouloir entendre

Difficile de ne pas penser, dans ce contexte, à la campagne #AgressionNonDénoncée (ou #BeenRapedNeverReported), lancée en 2014, qui a fait le tour du monde. Ou aux divers témoignages entendus au Québec dans les derniers mois. « Quatre viols sur cinq ne sont pas dénoncés », confirme Oscar Lalo. Et l’agression d’un homme est encore moins considérée que celui d’une femme, dit-il. Le récit du narrateur des Contes défaits est donc l’expression même de ce silence refoulé enfin écrit, formulé, livré dans sa version la plus brute.

Mais malgré tout, en parle-t-on assez ? Oscar Lalo paraphrase, en réponse, la femme politique française Simone Veil, qui a vécu les camps de concentration — lieux d’horreur d’où a émergé une littérature elle aussi de l’indicible, selon l’auteur. « Elle expliquait que la difficulté, ce n’est pas qu’elle ne pouvait pas parler. C’est qu’on ne voulait pas l’entendre. »

Depuis la publication de son roman, en août dernier, l’auteur reçoit des témoignages en quantité. De victimes reconnaissantes, de mères qui ont ouvert le dialogue avec leurs enfants de 5, 6, 7 ans. « Si on en parle, on commence à résoudre, croit l’ancien avocat. Si on en parle — et je peux vous dire que ça arrive partout, tous les jours —, ceux qui l’ont vécu vont pouvoir s’ouvrir et se guérir. »