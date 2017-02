Carl von Clausewitz est-il un génie de la guerre ou un illustre perdant?

On apprend davantage de ses échecs que de ses succès. Le théoricien prussien Carl von Clausewitz peut en témoigner. L’auteur du célèbre Vom Kriege (De la guerre) n’a connu que des défaites sur les champs de bataille de l’épopée napoléonienne. Dans Clausewitz, l’historien Bruno Colson reconstitue l’apprentissage à la dure de ce philosophe d’état-major pour qui « la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens ».

Né en 1780, Clausewitz tombe dans la marmite militaire dès son jeune âge. Il a douze ans lorsqu’il prend part à l’invasion de la France révolutionnaire au sein de l’armée prussienne qui incendie la ville de Mayence au passage. « Ma voix d’enfant se mêla aux cris de joie qui s’élevaient de cette troupe brutale de soldats », écrit-il. Le philanthropisme des Lumières qui incite les généraux à éviter les bains de sang et les destructions inutiles est sur le point de s’éteindre.

En 1806, la Prusse est écrasée par Napoléon au terme d’une blitzkrieg à la française. Le traumatisme amène Clausewitz à rédiger les premières pages de ce qui deviendra De la guerre. « L’écriture dut remplir une fonction cathartique, voire expiatoire », avance Bruno Colson. Ne pouvant supporter la vassalisation de sa patrie, le jeune officier passe à l’Est pour entrer au service de la Russie à temps pour la campagne décisive de 1812. La barrière de la langue le confine toutefois au rang d’observateur et de conseiller. Il y prône la guerre de masse et la militarisation des civils.

Oeuvre posthume

D’un abord froid, Clausewitz est plus chaleureux avec sa femme Marie von Brühl, qui édite De la guerre après la mort de son mari, emporté par le choléra en 1831. « Marie allait lui assurer une deuxième vie et ouvrir la voie à sa célébrité », écrit le biographe. L’influence de cette première lectrice permet de purger l’oeuvre du théoricien « de toute cette exaltation emphatique des vertus guerrières masculines qui existaient à l’époque et rebuteraient le lecteur d’aujourd’hui ».

Publié dans une Europe pacifiée, De la guerre prend son envol dans la foulée des victoires de la Prusse sur la France de Napoléon III, explique l’historien britannique John Keegan, dont les textes viennent d’être réunis dans une brique reprenant le titre du classique de Clausewitz. « Le monde entier s’empara de l’ouvrage, le lut, le traduisit, le comprit souvent mal, mais à partir de ce moment, tous furent persuadés qu’il renfermait l’essence même du secret de la victoire. »

Keegan ne partage pas l’enthousiasme de Colson envers le « catéchisme » de Clausewitz, ce partisan de la guerre totale qu’il dépeint en « père spirituel » de la Première Guerre mondiale. Le grand historien décédé il y a cinq ans se plaît à rappeler que le théoricien prussien fut le maître à penser d’Hitler sur le plan stratégique. Il est d’ailleurs cité dans le testament du Führer rédigé dans les entrailles de son bunker. Pour Keegan, il faut briser l’axiome de Clausewitz : « La politique doit continuer, mais pas la guerre. »