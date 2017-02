L’Italie à cor et à cri d’Elena Ferrante

Seule écrivaine à figurer en 2016 dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine Time (avec l’Américain Ta-Nehisi Coates), Elena Ferrante n’a toujours pas révélé son identité, malgré quelques coups portés au bouclier de son anonymat. Auteure d’une dizaine de romans (Les jours de mon abandon, Poupée volée), l’écrivaine italienne est bien plus qu’un phénomène d’édition.

Celle qui fuit et celle qui reste, le 3e volet de L’amie prodigieuse, la fascinante tétralogie d’Elena Ferrante devenue un véritable phénomène mondial (publié dans 42 pays), se déroule cette fois de 1968 à 1976, période de grands bouleversements sociaux en Occident.

Dans ce double récit d’apprentissage, on retrouve une fois encore Elena Greco, la narratrice devenue écrivaine, fille du portier de la mairie, et Raffaella Cerullo, dite Lina, fille de cordonnier, qui ont toutes deux grandi ensemble dans le même quartier pauvre de Naples. L’amitié entre les deux jeunes femmes, mise à rude épreuve, a toujours été faite d’amour et de haine.

Destins de femmes

Miroir de toutes les failles de la narratrice, Lina a toujours été la plus belle, la plus intelligente, la plus passionnée. À la fois plus libre et esclave de ses passions.

Souvenons-nous : à la fin du tome ii, Le nouveau nom, tout juste diplômée de l’École normale de Pise, Elena était sur le point d’épouser un jeune prof issu d’une famille d’universitaires bourgeois de Gênes — dont la mère a chaperonné la publication du premier roman de la jeune femme. Elle va tenter cahin-caha de se frayer un chemin au sein de l’intelligentsia du nord de l’Italie, tout en faisant de son mieux pour devenir une mère exemplaire, une épouse parfaite, une sainte.

Naples pourtant semble ne jamais vouloir changer. « Les gens mouraient de l’incurie, de la corruption et des abus. Et pourtant, à chaque élection, ils soutenaient avec enthousiasme les hommes politiques qui rendaient leur vie insupportable. »

Mais en cette fin des années soixante, différents mouvements sociaux commencent à ébranler sans retour la société italienne. Les luttes syndicales et les revendications des mouvements de la gauche se transforment parfois en lutte armée — premières salves d’actes de terrorisme qui vont ensanglanter la décennie. Une réalité à laquelle font aussi écho les vicissitudes du couple, dopées par les mouvements d’émancipation des femmes dans cette Italie ultraconservatrice de l’après-guerre. À cet égard, les trajectoires des deux protagonistes se rejoignent et semblent exemplaires.

Tandis que Lina, jeune mère célibataire, est devenue ouvrière dans une usine de salaisons napolitaine, enfermée à Florence dans la « prison » d’un mariage sans éclat ni passion où son rôle de mère ne la comble pas autant qu’on le lui avait promis, Elena fomente sa propre révolte.

Éloge de la fuite

Aux prises avec la culpabilité d’avoir abandonné son amie, délaissé sa famille, tourné le dos à Naples et de faillir à son devoir de mère et d’épouse, Elena a l’impression lourde d’être « celle qui fuit ».

Et puis le monde change. Et les promesses de lendemains qui chantent finiront par se voiler elles aussi. « J’avais décampé, dira-t-elle lucidement. Mais seulement pour découvrir, dans les décennies suivantes, que je m’étais trompée, et qu’en réalité nous étions prises dans une chaîne dont les anneaux étaient de plus en plus grands : le quartier renvoyait à la ville, la ville à l’Italie, l’Italie à l’Europe, et l’Europe à toute la planète. »

Dans une atmosphère de guerre civile larvée et de combats corps à corps menés jusque dans l’intimité des couples, alors que l’amour et la sexualité sont à réinventer, Celle qui fuit et celle qui reste prend aussi les couleurs vives d’un roman féministe et social.

Fidèle à sa narration méditative et haletante, Elena Ferrante réussit encore une fois à captiver en nous exposant le destin de ces deux femmes, réalisant le délicat tour de force de mêler en un même souffle l’intime et le politique. À suivre, encore.