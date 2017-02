Heimska. La stupidité, Eiríkur Örn Norđdahl

Alors qu’Illska (« Le Mal ») était une monumentale histoire de triangle amoureux tourmenté sur fond d’Holocauste juif et de montée de l’extrême droite dans les pays du nord de l’Europe, le deuxième roman de l’Islandais Eiríkur Örn Norddahl, Heimska. La stupidité, arpente surtout le territoire de l’intime. Dans un monde dystopique où « l’atmosphère est saturée de transparence et la vie privée a été sacrifiée à des fins de sécurité et de distraction », Aki et Lenita, deux romanciers islandais dans la trentaine, se livrent après leur séparation à une guerre sans merci par webcam et « revanche pornographique » interposées. Dans une ambiance de terrorisme numérique, de plagiat littéraire et tyrannie des réseaux sociaux, il s’agit d’un court roman agité et un peu cynique, lesté de quelques longueurs, à travers lequel Norddahl vilipende le bruit le fond assourdissant de notre époque malade de narcissisme et de transparence.

Heimska. La stupidité ★★★ Eiríkur Örn Norddahl, Métailié, Paris, 2017, 160 pages