Photo: Dargaud

Escobar El Patrón ★★★★ Guido Piccoli et Giuseppe Palumbo, Dargaud, Bruxelles, 2017, 134 pages

C’est une figure du méchant à l’intelligence féroce qui semble fasciner particulièrement le présent. Après la série télévisée Narcos, Pablo Escobar, « El Patrón » comme on l’appelait dans le milieu, se fait à nouveau ausculter le mythe, sans complaisance, dans une solide biographie dessinée. Avec comme point de départ son assassinat le 2 décembre 1993, l’oeuvre remonte le fil d’une vie hors norme faite de crimes, de pouvoir, de séduction, de cruauté et de violence, en passant par les fondements de sa marginalisation, la guerre des cartels ou encore la Catedral, cette prison luxueuse d’où il a continué de rire du monde tout en s’amusant des pouvoirs politiques et en s’enrichissant encore sur le dos des âmes perdues et droguées de l’Amérique. Au scénario, l’Italien Guido Piccoli tient le tissage serré, avec tous ces détails qu’il a vu passer de près sous ses yeux, pour avoir vécu à Bogotá en 1990, ville alors en pleine guerre entre le cartel d’Escobar et Los Pepes, ce groupe paramilitaire aux racines plutôt tordues. Les encres lumineuses de Palumbo, posées sur un trait réaliste, font le reste pour magnifier ce récit historiquement fort qui tient en haleine.