Jean Désy et Isabelle Duval en pélerins de l'infini

La beauté, comme le sacré, est avant tout dans l’oeil de celui ou de celle qui regarde. On peut la trouver partout, elle se construit comme un imaginaire. En 1730, le père Pierre-Michel Laure, un missionnaire jésuite chez les Montagnais du Saguenay, avait célébré une messe dans un « Antre de marbre » dans les collines de quartzite à l’est du grand lac Mistassini. Un endroit considéré comme chamanique par les Amérindiens.

À l’été 2014, pendant une dizaine de jours, Jean Désy, sa compagne Isabelle Duval et un ami prêtre, Pierre-Olivier Tremblay, ont pris ensemble la route vers Colline-Blanche, avant de faire un petit bout en canot pour atteindre cette fameuse grotte et tenter une « réactualisation » de ce puissant choc des cultures en y célébrant à leur tour l’eucharistie.

De Sainte-Brigitte-de-Laval à Chibougamau, en passant par Sainte-Anne-de-Beaupré, Chicoutimi et Mistassini, vont ainsi se succéder conversations, prières et chansons, lecture de poèmes, rencontres, incantations et contemplation. Une sorte de pèlerinage entrepris afin de « géopoétiser le monde » et de tisser des liens avec l’autochtonie du Québec. Avec un peu d’eau bénite, ils posent des questions ouvertes sur le passé et sur l’avenir.

Jean Désy expose le coeur de leur problème : « Comment en arriver à pouvoir affirmer : nous sommes croyants, nous croyons en la qualité de la parole du Christ, bien que cette expérience n’exclue pas celle des Cris d’il y a mille ans ? »

Un voyage immobile

En remaniant les textes du blogue qu’ils ont tenu à l’heure de leur voyage, La route sacrée, qu’ils dédient « au Québec de demain », est donc le récit de cette expérience (aventure serait un mot trop fort) où les deux auteurs prennent tour à tour la parole — au risque de se répéter parfois et de donner un tour drôlement immobile à leur voyage.

Le catholicisme est-il devenu un tabou au Québec ? Pire, estime Isabelle Duval, la plus ardente des deux sur ces questions, « c’est un véritable noeud, voire un ulcère, qui, je le crois, nous coupe en partie de nos racines et nuit à notre évolution ». D’où l’importance, croient-ils, de rechercher une troisième voie qui serait quelque part « entre le nihilisme et l’impérialisme », notamment pour nourrir des liens harmonieux avec les Amérindiens.

« Il faut de toutes nos forces, collectivement, créer un espace où la quête spirituelle peut se vivre, où on a le droit de poser la question du sens à donner à nos vies. Peut-être que c’est en voulant à tout prix la reléguer à la vie privée de tout un chacun que les dérives extrémistes surviennent ? »

Parfumé à l’encens plus qu’aux branches d’épinette, La route sacrée s’écarte un peu de la vision plus panthéiste que Jean Désy exprimait dans Du fond de ma cabane (XYZ, 2002), qu’il réitère ici par moments : « Le sacré est affaire humaine. Chaque être humain a le pouvoir de profaner comme de sacraliser le monde qui l’entoure, de même que son propre monde intérieur. À mon sens, la notion de “sacré” dépend d’une vision du monde bien particulière, celle d’être ou de ne pas être dans un rapport de plus grande harmonie avec le monde, avec soi, au coeur du monde. »

Mais sans doute aurait-il mieux valu que chacun de son côté fasse le récit de cette expérience, en lui donnant aussi la forme unique qui lui convenait. On y trouve des détails futiles, beaucoup trop d’autojustification, un discours ronflant et redondant sur leur démarche qui va jusqu’à étouffer parfois la puissance brute du silence et du paysage qui les transporte. À chacun son chemin.