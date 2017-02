L’historien des idées Tzvetan Todorov est mort à 77 ans

Il a été un grand défenseur des Lumières et de la démocratie, un pourfendeur des totalitarismes et des replis identitaires. Il a dénoncé les populismes, la montée des extrêmes avec, toujours en tête, cette obsession de laisser la diversité, les idées, l’éducation triompher de la médiocrité ambiante. Le philosophe Tzvetan Todorov, historien des idées, essayiste et sémiologue, s’est éteint dans la nuit du 6 au 7 février. Il avait 77 ans.

« Infinie tristesse d’apprendre la mort de Tzvetan Todorov, penseur de la liberté », a indiqué ce mardi sur son compte Twitter Sandrine Tolotti, ex-rédactrice en chef de Books, jeune revue francophone sur les « Livres et idées du monde ». « Il avait accompagné [le magazine] jusqu’à ces derniers mois. »

Né à Sofia, en Bulgarie, en 1939, Todorov s’est imposé dans les dernières années comme une encre forte. Imposé aussi comme un électron libre sur la scène intellectuelle francophone en auscultant, en 2012 Les ennemis intimes de la démocratie (Robert Laffont) ou encore en redonnant, il y a deux ans, la parole à des Insoumis (Robert Laffont) comme Nelson Mandela, Edward Snowden ou Malcom X pour éclairer les enjeux et dérives politiques du présent.

L’homme qui a fui le communisme et sa pensée radicale en 1963 pour s’installer en France est passé par la critique littéraire dans les années 1960 et 1970. Au cours de cette période, il a amené plusieurs formalistes russes dans la langue de Molière, mais a également donné une touche singulière à l’analyse du récit en allant puiser dans la sémiologie.



Défenseur du «juste milieu»



Son Introduction à la littérature fantastique (Seuil) publié en 1970 s’est imposé comme une référence dans l’analyse du genre littéraire avec cette idée forte de tripartition du surnaturel exploité dans ce type de récit. Sans être cette « intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle », comme l’avait établi Pierre-Georges Castex en 1951 dans Le conte fantastique en France de Nodier à Maupassant, il estimait que la chose se jouait plutôt entre fantastique, merveilleux et étrange.

Dans l’agitation du présent, Tzvetan Todorov s’est toujours tenu loin des étiquettes et des ornières dans lesquelles les intellectuelles tombent trop souvent. En 2009, dans son recueil d’essais publiés entre 1980 et 2008, La signature humaine (Seuil), l’homme a conformé sa posture d’idéologue du juste milieu en rappelant son attachement à la voie médiane dont le choix ne doit pas faire rougir puisqu’elle est, selon lui, la seule route pour déjouer les extrêmes, extrêmes dont il a passé sa vie à se méfier.