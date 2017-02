De la transparence à la stupidité

Heimska (La stupidité), prix Transfuge pour le meilleur roman scandinave 2017, décrit un monde où les caméras de surveillance et les webcams sont partout : tout ce qui est caché est suspect. Impossible de se déconnecter : tout est là, à voir. Pour tout le monde. Le Devoir a joint le romancier dans sa petite ville d’Isafjördur, en Islande.

Eirikur Norddahl : Ce livre est le troisième d’une série de « romans politiques » — qui compte aussi Gaeska (La douceur) et Illska (Le mal) — que j’ai voulus loin de toute didactique. Son titre est un mot dérivé de « heima », qui signifie « maison ». En islandais, celui qui est « heimskur » n’a absolument aucune idée du monde extérieur. Mais le mot renvoie aussi à « heimur », « monde ». Dans ce roman, la stupidité des gens ne résulte pas de leur peu de connaissance du monde, mais bien du fait qu’ils le regardent trop et qu’ils s’y font trop voir. Ce qui engendre à la fois un sentiment de vanité et une surcharge d’informations rendant les individus insensibles et désabusés.

Le Devoir : Vous décrivez une petite société dans laquelle les webcams, les caméras de surveillance et les écrans multiples sont omniprésents…

E.N. : En un sens, c’est déjà le monde dans lequel nous vivons. La possibilité de voir les autres et de les surveiller par écrans interposés, tout cela s’étale déjà en d’infinies variations. Les écrans, les caméras de tous types, les images satellites de plus en plus précises, les drones de surveillance, ces technologies ont littéralement explosé au cours de la dernière décennie… et ce n’est qu’un début. Tout comme notre besoin de nous mettre en scène [being on display] augmente constamment… Mais je ne pense pas que nous allions jamais aussi loin que dans Heimska. Mon livre met en scène un monde fabulé, une dystopie qui est d’abord un portrait du présent plus qu’une vision du futur.

L.D. : Et comment voyez-vous l’omniprésence des nouvelles technologies et des médiaux sociaux ?

E.N. : D’une part, je suis très conscient de leurs aspects négatifs… même si j’en suis un utilisateur avide. D’autant plus qu’ils appartiennent pour la plupart à des intérêts privés, qui les régulent à leur avantage. La naissance de sites comme Breitbart aux États-Unis, le mouvement alt-right, les « faits alternatifs » et Donald Trump lui-même me font encore plus réfléchir. Tout cela implique la suppression d’opinions et freine le développement de la démocratie au lieu de mener à la publication d’une information crédible et vérifiable. Nous baignons dans une réalité trafiquée, et la capacité des gens à discerner le vrai du faux s’érode continuellement.

Par ailleurs, je suis conscient de tout ce qu’ont pu m’apporter Internet et les réseaux sociaux. Mon amour pour la poésie a commencé en fréquentant des sites Internet et des oeuvres que je n’aurais pas pu trouver dans mon petit village de 2700 habitants situé à sept heures de route de Reykjavik. C’est sur des sites de poésie IRC [Internet Relay Chat] que j’ai rencontré des fans de littérature, partagé des textes et participé à la création d’une coopérative de poésie puis d’une maison d’édition. Ensemble, mes collègues et moi avons organisé un festival international et, encore aujourd’hui, une bonne part de ma vie sociale et professionnelle se déroule sur Facebook. C’est là que nous partageons nos idées, que nous voyons ce qui se passe dans le monde… et que nous déprimons à chaque gazouillis de Trump. Je ne sais pas si ma vie serait plus ordinaire sans Internet, mais je sais qu’elle serait plus pauvre intellectuellement et que j’aurais moins l’impression de faire partie d’une sorte de communauté globale.

L.D. : À la fin de votre histoire, on voit apparaître les noms de David Thoreau, Ted Kaczynski et John Zerzan. Êtes-vous partisan du primitivisme ?

E.N. : Le Unabomber [Kaczynski] était un penseur primitiviste, son Manifeste en est la preuve… et Zerzan l’a longuement défendu. Je ne suis pas contre le primitivisme — je ne suis même pas catégoriquement contre la violence —, mais la réaction des jeunes radicaux de mon livre ne pouvait que s’inspirer de cette philosophie. Par contre, ils s’avèrent aussi narcissiques que tout le monde.

L.D. : Leur tentative est une sorte d’« intervention artistique »…

E.N. : Oui. Leur action est une attaque terroriste se présentant comme un projet artistique visant à forcer les gens à réfléchir. Mais est-ce que le terrorisme peut être de l’art ? […] Je pense que l’art est aussi souffrance, douleur et même violence. L’art n’est pas sacré : l’art est sale, humain. Beauté et saleté à la fois, amour insondable et haine sans limite : l’art peut être moralement répréhensible. Et l’art raciste est encore de l’art qui n’en est pas moins raciste. […] Je pense qu’un grand artiste tente d’accomplir des choses à grands coûts, à grands risques. Ceux qui ne sont pas prêts à tout risquer ne sont que des ornementalistes ; au mieux, des amuseurs, au pire, des faiseurs de kitsch. Mais un artiste qui risque le monde et met en jeu les gens qui le peuplent sans être conscient de la responsabilité qu’il encourt ; un artiste qui ne s’assure pas que la douleur qu’il invoque fait bien le poids, que le sublime de son oeuvre ne surpasse pas la souillure qui s’y rattache… cet artiste-là a non seulement failli à la tâche comme artiste, mais comme être humain, ce qui est bien pire.

Peut-être suis-je trop cynique ; quelqu’un m’a traité de Houellebecq islandais l’autre jour… Mais je suis loin de détester le monde ; je pense même qu’il y a de la place pour l’espoir dans nos vies. […] Il y a de fortes chances que la prochaine décennie ne soit pas très confortable ; chaque jour semble amener un nouveau despote, même dans l’Occident jadis démocratique. Pensons à l’environnement, au problème des réfugiés, à celui des migrants ou encore à l’apathie crasse qui s’est emparée du monde. Mais nous avons connu pire, nous allons survivre en continuant à créer plus de beauté sur la planète que de saleté. Et le monde sera toujours là quand tous les Trump, Poutine, May, Le Pen, Erdogan et… Facebook de l’univers auront disparu. Du moins, je l’espère.