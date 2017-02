Éloge de la maturité

« Ce n’est pas une Aurélie adulte », prévient India Desjardins à propos de l’héroïne de son nouveau roman, La mort d’une princesse. L’auteure de la série adolescente à succès Le journal d’Aurélie Laflamme est formelle : « Mon personnage n’est pas drôle, elle n’est pas gaffeuse, c’est une femme d’affaires accomplie qui a mis ses émotions de côté. »

L’écrivaine et scénariste de 40 ans affirme qu’elle avait envie de raconter l’histoire d’une trentenaire qui fait la paix avec son passé et avec elle-même. C’est à une quête intérieure qu’elle associe son roman.

« C’est la quête intérieure de quelqu’un qui a été blessé et qui a besoin de cicatriser », précise India Desjardins jointe par téléphone.

« J’ai rêvé de l’amour plus que je l’ai vécu » : c’est la première phrase de La mort d’une princesse. Sarah, la narratrice, est larguée par son chum qui l’a trompée. Fin du conte de fées qu’elle se racontait à elle-même. Elle en vient à opter pour le célibat permanent.

Elle affirme à tout le monde qu’elle est bien comme ça, qu’elle ne veut plus souffrir, plus question de s’engager. Mais au bout de quelques années de maturation, elle va découvrir qu’elle mentait aux autres tout en se mentant à elle-même… Et s’il y avait d’autres façons d’aimer qu’en se berçant d’illusions ?

India Desjardins a mis sept ans à peaufiner son roman, avec des interruptions. Au début, elle ambitionnait de se lancer dans une anti-comédie romantique. Pas de happy-end. « Je voulais que mon personnage finisse tout seul à la fin. »

Mais de fil en aiguille, du statut de célibataire endurcie, elle est elle-même passée à la vie de couple. « Je ne croyais pas que ça se pouvait ! Avec mon chum, j’ai apprivoisé un amour différent. Et même si Sarah n’est pas moi, que son histoire n’est pas la mienne, j’ai eu envie de raconter ça : un amour différent. »

C’est-à-dire : « Un amour au quotidien, qui ne se passe pas comme dans l’adolescence ni dans la vingtaine, un amour qui est basé sur d’autres critères que les feux d’artifice ou l’envie de coups de foudre permanents. »

En finir avec la «chick lit»

Qu’on ne vienne surtout pas dire à India Desjardins qu’elle fait dans la chick lit, ce genre littéraire associé à la légèreté et supposément dédié au public féminin. « Pourquoi La mort d’une princesse ne serait-il pas juste un roman ? Un roman qui parle d’infidélité, de faire la paix avec son passé, de sourire à l’amour à nouveau. Est-ce que ce n’est pas universel comme sujets ? »

On ne peut s’empêcher de penser à tous ces auteurs masculins, Guillaume Vigneault, Stéphane Dompierre, Stéphane Bourguignon et combien d’autres… qui ont traité chacun à leur façon dans leurs romans de sujets semblables. Sans qu’on parle pour autant de « guy lit »…

India Desjardins en a assez des étiquettes. « On dirait que lorsque c’est écrit par une femme avec un personnage de femme, ça devient un automatisme de catégoriser : c’est pour les femmes, c’est de la chick lit… »

Elle n’a pas toujours été défavorable à cette expression, née au milieu des années 1990, qu’on a accolée à des romans à succès comme Sex and the City, Le journal de Bridget Jones, ou Le diable s’habille en Prada. Elle ne s’est pas du tout offusquée quand, à la parution de son premier roman en 2005, Les aventures d’India Jones, on l’a associée à ce genre littérature.

Elle était même fière de se considérer, avec Rafaële Germain, qui avait fait paraître l’année précédente Soutien-gorge rose et veston noir, comme une précurseure de la chick lit au Québec. « Je trouvais que c’était pertinent à cette époque. Il n’y avait pas tant de livres chez nous qui étaient remplis d’autodérision, qui nous dédouanaient de nos défauts, de nos contradictions. »

De la littérature de poulettes

C’est peu à peu qu’elle en est venue à se distancier du genre. « J’ai remarqué qu’avec les années, il y avait une certaine condescendance quand on parlait de la chick lit. On a commencé à traduire l’expression par “ littérature de poulettes ”. Ça a été mon premier malaise. »

Elle a aussi rencontré ici et là des lecteurs masculins, adolescents et adultes, gênés d’affirmer qu’ils appréciaient ses livres alors qu’elle-même associait publiquement son lectorat à la gent féminine. « Je suis très contente que mon public soit majoritairement féminin, mais je trouve ça plate que les gars qui me lisent se sentent mal. »

Chemin faisant, elle est tombée sur une citation de l’écrivaine française Benoîte Groulx : « Évidemment, mes livres à moi parlent d’amour. C’est un sujet si féminin… quand il est traité par une femme. Mais quand c’est Flaubert qui décrit l’amour, ça devient un sujet humain. Il n’existe pas de sujet masculin pour la raison irréfutable que la littérature masculine, c’est LA littérature ! »

India Desjardins ne prétend pas écrire de la grande littérature. « Je suis très consciente de faire partie de la culture populaire. Je ne veux pas être considérée comme plus hot que je le suis. » Mais elle insiste : « Il est temps de mettre fin au double standard qui nous réduit avec mépris à de la littérature de poulettes. »