Se relever après la chute

Boxer la nuit est un roman d’espoir contre le désespoir : l’histoire d’un homme blessé par la vie mais qui, après être tombé, se relève. Il s’agit du premier roman de Patrice Godin, connu du public québécois comme comédien et ultramarathonien. Il a déjà publié un récit biographique sur la course, une expérience qui l’a marqué. Dans ce premier roman, son héros pratique lui aussi un sport qui le transforme — cette fois la boxe — et l’aide à surmonter les coups durs que lui inflige la vie.

Nick Adam, une ancienne gloire déchue de la boxe professionnelle, est venu chercher la paix et le silence dans un petit village (fictif) du Maine, Port Savage, après une longue et dure errance. Son histoire se révèle dans des allers-retours entre passé et présent. Séparation de ses parents quand il était tout jeune, abandon par son père, douleur, colère et bagarres à l’école. La boxe professionnelle, l’entraînement et la discipline le détourneront juste à temps de la délinquance, et il entreprendra une carrière qui le mènera aux portes du titre mondial des poids super-moyens. Il tombe amoureux de Laura, ils ont une fille, Lou, et c’est le bonheur.

Mais femme et fille seront tuées dans un accident de voiture quelques années plus tard, et c’est alors la chute, l’alcoolisme et l’errance de ville en ville, pendant… 14 ans. Au bout de cette route douloureuse, il rencontre Isabelle dans le village de Port Savage. Elle aussi est là pour tenter d’y guérir une blessure, celle de son couple à la dérive en raison de l’infidélité de son mari. Leur rencontre les aidera à reprendre pied et à retrouver un certain bonheur.

Patrice Godin illustre dans ce roman sa croyance en la rédemption après la chute. On sent cette histoire très proche de lui par ses thèmes — la perte, la discipline personnelle (ou son absence), la responsabilité (ou non) envers soi-même et ses proches — qu’il a déjà abordés dans son récit précédent. La dimension morale est ici très présente. Isabelle décidera de donner une deuxième chance à son mari infidèle, pour tenter de sauver sa famille. Le roman est dédié à la mémoire de l’écrivain américain Jim Harrison, dont les romans sont aussi peuplés de personnages marginaux qui fuient leurs démons dans les bois et la nature.

Est-ce un bon roman ? Il comporte des lacunes : certaines longueurs, surtout à la fin, où on a l’impression que l’auteur a du mal à boucler son histoire ; les personnages de Laura et Lou sont trop peu développés par rapport à l’importance qu’ils sont censés avoir pour Nick et pour l’intrigue du roman ; la rencontre entre Nick et Isabelle, enfin, a plus de poids, mais elle verse parfois dans le sentimentalisme. Malgré ces lacunes, cependant, on est séduit par la quête de sens sincère et sentie proposée par l’auteur. Et on ferme le livre avec un certain attachement pour ce roman moral et son personnage paumé, qui se retrouve après s’être perdu.