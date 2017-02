Le pâlot polar d’Eugen Ovidiu Chirovici

Comment ne pas se délecter à l’avance lorsqu’on nous promet un roman-événement ? D’autant plus quand l’auteur dudit livre est un romancier célébré dans son pays grâce à sa quinzaine d’ouvrages à succès. En cours de publication dans près de 40 pays, Jeux de miroirs, premier roman écrit en anglais et traduit en français par l’auteur roumain Eugen Ovidiu Chirovici, ne remplit pourtant pas la commande.

Polar à tiroirs mené par quatre narrateurs, que l’on devine narcissiques par leur fâcheuse manie de multiplier les détails superflus sur leur petite personne, Jeux de miroirs nous transporte au New Jersey, plus précisément à Princeton, où le professeur Joseph Wieder a été assassiné en 1987 alors qu’il préparait un livre important sur la mémoire.

Quelle n’est pas la surprise de l’agent littéraire Peter Katz en recevant le manuscrit inachevé de Richard Flynn, ex-étudiant de Princeton ayant toujours rêvé d’une carrière littéraire et qui, 30 ans plus tard, prétend connaître les mobiles du crime tout comme le véritable assassin : « Lorsque j’avais décidé de devenir écrivain, à la fin du lycée, je m’étais peu à peu forgé une conception du monde lugubre et empreinte de scepticisme, avec l’aide précieuse de MM. Cormac, McCarthy, Philip Roth et Don DeLillo. »

Hélas ! Le dénommé Flynn n’a pas le talent des ci-dessus nommés. Le récit qu’il fait de son passage à Princeton et de sa prétendue liaison avec Laura Baines, l’ambitieuse blonde hitchcockienne qui lui présentera Wieder, pullule de digressions qui alourdissent le récit plutôt que d’envoyer le lecteur sur de fausses pistes. Par ailleurs, ce dernier aura deviné l’auteur du crime bien avant que Katz engage le journaliste John Keller afin qu’il retrouve les dernières pages du récit de Flynn, décédé depuis l’envoi du manuscrit. En dépit de cela, on poursuit la lecture avec avidité dans l’espoir que Chirovici nous entraîne dans une histoire tordue à souhait où la mémoire joue de bien vilains tours.

Au fil des pages, l’auteur s’amuse à semer de nombreuses références cinématographiques : « On dirait une menace tirée d’un vieux film policier ! Et moi, je suis censé vous répondre “ Je fais que mon boulot, ma p’tite dame ”, vous décrocher un sourire plein d’amertume, rabattre mon feutre sur mes yeux et relever le col de mon pardessus ? »

Si ces clins d’oeil apportent un soupçon d’humour noir, on regrette que l’auteur n’ait pas plus approfondi ses personnages — ce qui est plutôt ironique puisque certains d’entre eux sont d’éminents psychologues — ni su concevoir une atmosphère tendue ou donner du pittoresque à l’ensemble. Keller ayant échoué à la tâche, c’est l’ex-inspecteur alcoolique Roy Freeman qui, se sentant coupable d’avoir bâclé l’affaire à l’époque, reprend l’enquête. D’un caractère redondant, la dernière partie du récit réserve trop peu de surprises et confirme que Jeux de miroirs n’est qu’un pâlot polar à l’américaine qu’on oubliera sitôt le livre rangé.