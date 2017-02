En 2001, dans Le sourire d’Anton (Boréal compact), André Major annonçait son « adieu au roman ». L’auteur n’entendait pas pour autant cesser d’écrire. Il pratique, depuis, assidûment, l’art du carnet, avec une élégance et une profondeur remarquables. Son journal est devenu son oeuvre. « Je ne prétends à rien d’autre désormais : m’entretenir à bâtons rompus avec un lecteur aussi disponible que je le suis, assez libre pour ne pas me suivre quand cela l’ennuie, quitte à me retrouver l’instant d’après », note-t-il dans L’oeil du hibou, qui contient ses carnets de 2001 à 2003.

Partisan du réalisme pour qui la beauté « réside moins dans l’embellissement des choses de la vie que dans la révélation de leur vérité brute », Major, dans ce livre, parle beaucoup des « petits riens » de l’existence : ses marches en forêt à son chalet des Laurentides, les menus travaux manuels auxquels il aime se livrer, les moments passés avec son petit-fils adoré. Ça pourrait être insignifiant. Ça ne l’est pas puisque, chez Major, le quotidien est transcendé par un esprit littéraire qui lui insuffle une saisissante vibration existentielle.

La littérature, non pas comme divertissement mais comme compagne de vie essentielle, comme nourriture vitale, constitue d’ailleurs le coeur de L’oeil du hibou. « Ne plus lire, écrit Major, ce serait vivre à l’étroit, dans une chambre close, en ruminant des pensées complaisantes et, par conséquent, stériles. »

L’écrivain confie être devenu, comme plusieurs des personnages de son oeuvre romanesque, un déserteur. Il évoque, non sans une certaine mauvaise conscience, sa relative indifférence politique, son « scepticisme radical », mais c’est pour préciser aussitôt que « déserter n’est pas fuir, mais se retrancher pour voir plus loin, du haut de l’observatoire que constitue l’écriture », comme un hibou qui serait lecteur.

Identité et morale

L’univers littéraire de Major n’est pas nécessairement le mien. Si, comme lui, j’aime Tchekhov, Maupassant et Simenon, je ne partage pas, par ignorance ou par tempérament, son attachement aux Flaubert, Handke, Hamsum, Pavese, Naipaul et Bernhard. Cela, au fond, importe peu puisque nous nous retrouvons dans l’idée capitale selon laquelle seule une vie passée dans la fréquentation de la grande littérature vaut la peine d’être vécue. « S’il me fallait décliner mon identité profonde, note Major, je devrais citer non seulement le lieu de ma naissance ou mes convictions, mais les écrivains qui m’ont aidé à vivre, à penser et à sentir comme je le fais. C’est par leur entremise que je suis devenu, si peu que ce soit, celui que j’aspirais obscurément à être. »

Même s’il s’en défendrait probablement, Major a quelque chose du moraliste. Quand il avoue croire appartenir « à la race des vaincus », mais désormais assumer pleinement cette situation étant donné que « la vie ordinaire lui suffit », le carnettiste plaide pour une morale du désenchantement et de ce que Bernard Émond appelle, à la suite de Vassili Grossman, « la petite bonté ».

Major, qui fut jadis un militant indépendantiste et socialiste, n’a pas renié ses anciens combats et continue, notamment, de déplorer la négligence linguistique des Québécois, mais il est passé des partis pris à une prise de distance. Il ne croit plus, explique-t-il, qu’écrire peut le rendre meilleur ; il se contente aujourd’hui de « l’espoir que cela pourra [l’]amener à considérer avec plus de lucidité le fait d’exister », tout en demeurant « sensible au malheur de [ses] semblables ».

Cette morale de la lucidité et de la compassion ordinaires s’exprime ici dans un style qui est à l’avenant. Allergique à l’« originalité forcée qui gâche le style de tant d’écrivains », Major refuse justement de « faire du style ou [de] ciseler des pensées éternelles ». Sa prose classique, limpide et sans apprêt ne cherche, explique-t-il, qu’à « faire danser la petite lueur d’une vérité commune, car ce qu’il y a de vrai pour soi peut l’être pour son semblable ».

Nul besoin, pour entrer dans la conversation amicale à laquelle nous convie ce journal, de partager toutes les humeurs et pensées de l’écrivain. Il suffit de croire que la lumière de la littérature de qualité est indispensable pour vivre.