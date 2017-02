Il y a déjà quelque temps que John Rebus, le héros de Ian Rankin, a pris sa retraite. Il agit maintenant comme « conseiller » auprès de Siobhan Clarke de la police d’Édimbourg. Surtout lorsqu’un vieux caïd — comme son « ami » Big Ger Cafferty — est menacé de mort sur le même mode qu’un lord, juge à la retraite, assassiné dans des circonstances étranges. L’affaire n’est pas simple ; elle est même double. Elle entremêle une histoire de gangsters lancés en expédition punitive sur le « territoire » de Cafferty et une série de meurtres commis de la même façon par un tueur qui annonce ses couleurs en envoyant un message à ses futures victimes. Sauf qu’en fouillant, Rebus — qui est décidément tout aussi actif et lucide que d’habitude — se rend compte que les deux enquêtes n’ont pas vraiment de lien entre elles et que quelqu’un profite du tueur en série pour régler ses comptes. On se retrouve finalement avec deux histoires de vengeance se recoupant l’une l’autre. Rébus découvrira qu’au coeur de ce nid de serpents se love un scandale sexuel mettant en scène des « enfants problèmes » confiés, plusieurs années auparavant, aux bons soins des services dits compétents… Un classique. Qui laisse un mauvais goût de déjà vu au fond de la gorge.

Tels des loups affamés ★★★ Ian Rankin, traduit de l’anglais par Freddy Michalski, Éditions du Masque, Paris, 2016, 444 pages