Saint-Laurent mon amour, Monique Durand

Voilà une jolie déclaration d’amour par les mots faite à un territoire par Monique Durand. En quatre temps et plusieurs escales — dont quelques-unes ont été publiées entre 2011 et 2016 dans les pages du Devoir —, la journaliste laisse le raffinement de sa plume voguer le long de ce fleuve, colonne vertébrale d’une nation, qui finit par se faire mer. La tonalité y est délicate, entre reportage, rencontre, impression et contemplation. « On y arrive les yeux écarquillés, dit-elle de Sept-Îles. De surprise sinon de stupeur. Une baie immense face à un archipel composé de sept îles, une côte en forme de fer à cheval, dont chaque extrémité se termine par un ouvrage pharaonique représentant un des deux pôles de l’économie de la ville : le fer et l’aluminium. » De la rive sud à la rive nord, de la voie maritime au grand large, il y est question de lumière, de froid, d’histoire, de transport, mais aussi de ces gens ordinaires qui regardent le temps passer au bord de l’eau, et surtout d’une identité façonnée dans « l’amour, l’humanité et l’affect » qui se dégagent des « vies contemporaines et des vies anciennes » donnant toute cette vie à un fleuve.

Saint-Laurent mon amour ★★★ 1/2 Monique Durand, Mémoire d’encrier, Montréal, 2017, 156 pages