Mort de la grande nouvelliste Annie Saumont

Elle aimait mettre en scène des projets ratés ou des intentions déjouées. Ses mots ont donné corps à la férocité, à l’impitoyable de plusieurs destins, à des existences qui donnaient cette impression cruelle de stagner, voire de reculer, ce qui ne l’a pas empêché de conduire la sienne jusqu’au bout, à l’aube de ses 90 ans, qu’elle aurait eus en mars. La nouvelliste française Annie Saumont s’est éteinte mardi à Paris, a annoncé son éditeur, Julliard, par voie de communiqué.

Prix Goncourt de la nouvelle en 1981 pour Quelques fois dans les cérémonies (Gallimard), on la disait soeur spirituelle de l’américain Raymond Carver.

Observatrice minutieuse des quotidiens troublés, Annie Saumont, auteure discrète à la plume percutante, s’est imposée dans le monde des histoires courtes magnifiant toujours l’ordinaire à partir des années 1960, après la tentative d’un roman manqué : Monsieur Bridon viendra bientôt, publié chez Horay après avoir été refusé par les Éditions de Minuit, qui le lui avait pourtant commandé.

« Il est pilonné depuis longtemps et j’en suis heureuse, explique-t-elle en 2012, dans les pages du quotidien Le Monde. Il était très mauvais. Je ne sais pas écrire de roman. Il faut entrer dans des explications, voire dans la psychologie, il faut échafauder toute une construction, cela ne me convient pas. Ce qui me plaît, c’est la nouvelle très courte. Pas de psychologie mais de l’observation, des situations, un dénouement parfois, pas toujours, je ne veux pas être l’auteur omniscient, je veux un lecteur actif. »

Le lecteur a été servi avec plus de 300 nouvelles, rassemblées dans près de 20 recueils aux titres paradoxalement sibyllins pour cette auteure adepte de la concision et en quête constante de l’efficacité narrative : Je suis pas un camion (1986), Le lait est un liquide blanc (1995) ou encore Koman sa sécri émé ? (2005). Pour ne citer qu’eux. En complément de ces récits brefs, Annie Saumont s’est également illustrée dans le monde de la traduction en amenant en français le verbe de plusieurs grands auteurs anglophones, dont John Fowles et Jerome D. Salinger. Elle est l’auteure de la deuxième traduction de L’attrape-coeurs, en 1986.

Loin des projecteurs et des instances de « starification » de l’écrivain moderne, la nouvelliste, qui admirait le romancier argentin Julio Cortázar, avait ses fidèles, qui depuis son prix Goncourt n’ont cessé de croître autour d’un corpus confirmant à chaque page, ou presque, qu’une « bonne histoire de cinq pages » vaut toujours mieux qu’« une mauvaise de cinq cent », comme l’a écrit le chroniqueur Patrick Besson dans les pages du Figaro littéraire en 2001 pour souligner la sortie de C’est rien ça va passer, un des récents recueils de cette grande dame de la littérature.

Auteure prolifique, Annie Saumont était un cauchemar pour les journalistes avec ses réponses brèves oscillant entre le « oui » et le « peut-être ». On disait d’elle qu’elle maniait l’art de la nouvelle comme personne. Désormais devenue rien, Annie Saumont et son art de la brièveté devraient rester malgré tout durables.