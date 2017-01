Joseph, Hervé Gagnon

Nous sommes à Montréal, en 1893, et Joseph Laflamme, reporter à La Patrie, engueule un curé lors d’un vernissage au musée de l’Art Society. Le lendemain, le religieux est retrouvé dans une ruelle du centre-ville, la soutane enfoncée dans la gorge et son crucifix… on vous laisse deviner où, dans la posture exacte dans laquelle Laflamme avait menacé de le placer. Ainsi s’amorce cette cinquième enquête de Joseph Laflamme, mettant en vedette le fougueux journaliste et son ami policier Marcel Arcand. En scène à nouveau, la société secrète des Illuminati, apparue dans Benjamin, précédent chapitre de la série de Gagnon, et un document signé Benjamin Franklin parlant des 14 États — et non 13 — à l’origine de la déclaration d’indépendance américaine par rapport à l’Angleterre… le 14e étant le Québec. Tout ça est bien sûr connu des fidèles de la série. Ce qui l’est moins, c’est la participation étonnante du gouvernement canadien pour neutraliser l’impact de la découverte de ces documents, qui se révèle ici.

Joseph Une enquête de Marcel Arcand ★★★ Hervé Gagnon, Expression noire, Montréal, 2016, 358 pages