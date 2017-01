Lumière sur les idées noires de François Gravel

Les réalités « alternatives », c’est aussi un peu ça : quand quelque chose l’agace, quand la marche normale du monde le dépasse, quand le rapport aux autres le laisse perplexe ou quand l’actualité le déçoit, le prolifique auteur François Gravel prend la plume pour mieux entrer dans la fiction.

« Ma façon de comprendre le monde et de l’habiter, c’est en racontant des histoires », lance à l’autre bout du fil l’auteur de plus de cent bouquins, qui vient d’en ajouter un nouveau à sa liste : Idées noires (Québec Amérique), recueil de 17 nouvelles à l’humour grinçant qui porte cette langue claire et dynamique qu’on lui connaît.

« Je ne sais pas très bien comment la chimie opère, comment je capte ce qui se passe autour de moi pour le transformer en récit, mais cela part toujours d’une incompréhension, d’une insatisfaction, d’une douleur », dont les sources sont, au bout du compte, plutôt variées.

Sur les 136 pages de sa dernière création, François Gravel en fait la démonstration en laissant l’assemblage fin de ses mots frapper autant sur les petits escrocs ordinaires — thème récurrent dans plusieurs de ses histoires courtes — que sur l’omniprésence de Facebook dans nos vies. L’exercice de la justice, l’angoisse de la mort, la douleur de l’être et même la sexualité, placée dans le cadre torride d’une rencontre avec le sosie d’Elvis Presley dans un hôtel de Las Vegas, en prennent aussi pour leur rhume dans ces microrécits hétéroclites qui semblent trouver leur point commun dans cette envie d’aborder la condition humaine par l’absurde, par l’incongru, par l’improbable, pour mieux la rendre supportable.

« Dans les dernières années, je me suis mis à écrire des textes courts qui allaient dans tous les sens », explique l’auteur de La note de passage, de Mélamine Blues, de Vous êtes ici, d’Ostende, d’À deux pas de chez elle… pour n’en citer que si peu. « Certains parlaient d’éducation, ç’a donné Toute une vie sur le banc d’école [son précédent recueil de nouvelles]. D’autres exploraient la facette plus sombre de l’humour, et ç’a donné Idées noires. »

En guise d’introduction, l’homme dit s’en vouloir « un peu d’avoir emprunté » son titre à « Franquin, ce grand maître de la bande dessinée », à qui il rend hommage dans les premières pages, rappelant cette nécessité, que Franquin avait comprise en mettant au monde sa série Idées noires dans Le Trombone illustré, en 1977 : celle d’apporter rire et fantaisie dans un monde qui en a bien besoin.

« Si l’on fait des livres, c’est à cause de l’insatisfaction que nous procure la vie, poursuit l’auteur. C’est aussi parce qu’on croit que l’on peut faire mieux, différent, mettre de l’ordre dans ce qui ne va pas. Mais je devrais sans doute en parler à ma psychologue pour aller plus loin », ajoute-t-il avec un timbre de voix étrangement joyeux dans les circonstances.

Car des idées noires, François Gravel avoue très vite qu’il n’en a pas. « Ça va très bien. J’essaye de ne pas trop broyer du noir. Ça me met dans de meilleures dispositions pour écrire », assure-t-il.

Le romancier dit écrire pour s’aider à comprendre le monde.