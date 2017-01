Jacques et Jacqueline, Laureline Dupont et Pauline de Saint Remy

Bien des hommes politiques français se plaisent à cultiver la tradition des liaisons dangereuses. Dans l’histoire récente, les affaires de coeur de Mitterrand et de Hollande ont beaucoup fait jaser. Dans cette enquête, deux journalistes françaises font la lumière sur les frasques sentimentales de Jacques Chirac, au moment de son premier mandat de premier ministre (1974-1976) sous Giscard d’Estaing. Tombé sous le charme de Jacqueline Chabridon, journaliste au Figaro malgré ses sympathies de gauche, Chirac multipliera plus ou moins subtilement les stratagèmes afin de pouvoir se livrer à sa passion. Sa femme, Bernadette, et sa conseillère principale, Marie-France Garaud, se ligueront pour mettre un terme à ces folies qui, croient-elles, menacent la carrière politique dont elles rêvent pour leur poulain. Ce dernier, en 1976, rentrera dans le rang, au grand désarroi de l’amante éconduite, elle aussi mariée et alors tentée par le suicide. À la frontière de l’enquête politique et du journalisme people, cette oeuvre captive, non sans légèreté.

Jacques et Jacqueline ★★★ 1/2 Laureline Dupont et Pauline de Saint Remy, Robert Laffont, Paris, 2016, 198 pages