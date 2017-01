L’éternité, c’est long, surtout vers la fin!

Après avoir écrit plusieurs romans et de la poésie, Jean-François Beauchemin se tourne pour la première fois vers le roman d’anticipation, en nous projetant à une époque qui se déroule dans trois siècles. Contrairement à plusieurs romans d’anticipation récents qui versent dans la dystopie (pensons au Dernier homme et au Temps du déluge de Margaret Atwood), le futur imaginé ici apparaît plutôt idéal, du moins à première vue.

Dans cette future ère post-nucléaire qui a dû se relever de guerres meurtrières, les scientifiques ont mis au point des « hypertraitements » qui corrigent l’égoïsme et la violence des humains. Tous sont désormais soumis dès l’embryon à des techniques de restructuration neuronale, cellulaire et génique qui font d’eux des êtres altruistes et pacifiques. De plus, la science a réussi à éliminer les effets du vieillissement et à conquérir l’immortalité. Dans ce nouveau « meilleur des mondes », on ne meurt donc que rarement, lors d’un accident ou d’un tremblement de terre, et tout le monde est heureux, amical et tolérant. Presque trop ! Le lecteur finit par s’en agacer.

On suit l’histoire du jeune Sinclair Haverstock, qui est né avec une mutation génétique qui le rend résistant aux hypertraitements conçus par les bio-ingénieurs. Il sait qu’il devra donc vieillir et mourir, contrairement aux autres, ce qui l’amène à se poser beaucoup de questions sur le temps et sur la possibilité de l’existence d’un Dieu, reléguée au rang de superstition par ses contemporains. Il se lie d’amitié avec une psychologue multicentenaire, Marie Pasternak, qui retrouve soudainement le souvenir (effacé par les hypertraitements) de la mort terrible de sa famille dans un camp de concentration, 300 ans plus tôt, lors des guerres dites des Dogmes.

La revanche de la nature

Tandis que les deux amis s’interrogent sur le bien-fondé et l’impact réel des manipulations scientifiques à la base de leur société, deux épidémies mondiales de maladies meurtrières surviennent coup sur coup, faisant s’écrouler toutes les certitudes du projet Éternité, ainsi que son rêve de société heureuse et immortelle. La nature prend sa revanche, comprend-on, sur la science arrogante qui croyait, à tort, tout savoir.

Au-delà de l’intrigue, Le projet Éternité illustre surtout un combat d’idées entre la science et la métaphysique, et ressemble davantage à un roman philosophique qu’à un roman d’anticipation. Par les questions qu’il soulève, Jean-François Beauchemin s’interroge sur la nature et le sens de l’humanité, et semble reprocher à notre époque son obsession pour la jeunesse et le bonheur. Le jeune Sinclair rejette la seule logique scientifique de ses dirigeants, pour qui même le bonheur se mesure par le rendement. Il valorise plutôt le temps et la vieillesse comme vecteurs de connaissance et a la conviction d’être habité par une entité (une âme) « qui échappe à toute tentative de mesure ». Marie Pasternak, elle, en vient à remettre en question les hypertraitements« améliorant » les humains en découvrant que le chagrin causé par la mort de sa famille est son seul lien avec celle-ci et la fait se sentir « plus humaine ».

Le roman n’est pas sans intérêt, mais en cette époque qui s’inquiète des avancées de l’intelligence artificielle et des manipulations génétiques, on aurait aimé y trouver davantage de chair. De plus, son style très descriptif le fait parfois ressembler à un cours magistral qui, si philosophique soit-il, laisse le lecteur sur sa faim.