La femme altruiste qui aimait trop le whisky

« La route et les arbres, les nuages et même les vautours qui décrivaient des cercles dans le ciel faisaient partie du tableau panoramique qui se déployait autour de moi, tandis que j’avançais en faisant du surplace au centre d’un cyclorama. » Cette phrase apparaissant à la moitié d’Il était une fois Calamity Jane pourrait aussi bien illustrer le sentiment d’impuissance et de découragement qu’anime l’opiniâtre Miette à la recherche de sa mère dans les Badlands que celui qu’a dû éprouver Natalee Caple au cours de la rédaction de sa thèse de doctorat sur Martha Canary, ou Cannary, dite Calamity Jane.

Autant pour l’orpheline ayant promis à son père adoptif de retrouver sa mère que pour la romancière, la figure mythique du Far West demeure insaisissable tant il existe d’histoires sur son existence. Armée de patience et assoiffée de vérité, Natalee Caple s’est donc attelée à séparer le vrai du faux dans tout ce qui s’est écrit à l’époque, que ce soit dans les journaux, les romans à 10 sous, les comptes rendus d’exposition ou les chansons sur celle qui entretenait elle-même sa propre légende d’un saloon à l’autre. À l’instar de Miette, le lecteur sera impatient de découvrir qui se cachait derrière cette femme altruiste qui aimait trop le whisky.

« Je ne peux te laisser ni argent, ni bétail, ni terres. Mais je peux te léguer ceci, la seule chose que je sais. Un mensonge est une chose. Une chose réelle, au même titre qu’un diamant ou une pépite d’or ou un nom ou un trou dans le mur. Il est réel, mais il n’a pas d’autre signification que celle que tu lui prêtes », écrit Martha à Miette dans une lettre rédigée pour elle par Belle Starr, la Reine des bandits. Alors qu’elle défie les dangers qui se multiplient sur la route, celle qui serait la fille de Wild Bill Hicock devra se méfier de ceux prétendant avoir connu la légendaire femme aux habits d’homme de Deadwood.

Les racines de la discrimination

Si le lecteur a parfois l’impression que Natalee Caple s’éloigne de son sujet en faisant un long détour chez les Indiens Pieds-Noirs ou en racontant dans le détail la vie du « minstrel nègre » Lew Spencer, il ne peut que saluer son désir d’offrir un portrait complet d’une Amérique en pleine mutation. De plus, à travers les moeurs qu’elle dépeint avec minutie, l’auteure dénonce au passage les discriminations que subissaient les minorités culturelles et sexuelles. Par moments, force est de constater qu’au pays de l’oncle Sam, tous les combats ne sont pas encore gagnés.

Alternant entre la chevauchée initiatique de Miette et les multiples visages de Martha, la romancière rappelle par la mélancolie émanant de son récit le western crépusculaire à la Sam Peckinpah ou à la Clint Eastwood. « Le soleil s’est levé et a séché mes vêtements. Entre les nuages, j’ai vu des éclats du bleu le plus pur. Le vent dessinait des formes au-dessus de moi et, quelques heures plus tard, je suis remontée en selle et j’ai cheminé dans un dictionnaire de souffrance », confie la courageuse et solitaire cow-girl.

Tandis que la romancière brosse avec une certaine poésie le tableau d’une époque sanglante et violente, c’est un Far West fantomatique qui se dresse dans Il était une fois Calamity Jane, où la jeune protagoniste avance en équilibre précaire entre la réalité impitoyable, les doux souvenirs et les hallucinations cauchemardesques. Peuplé de personnages, inventés ou réels, dont la truculence et le pittoresque évoquent ceux des Frères Sisters de Patrick deWitt (Alto, 2012), ce troisième roman de Caple s’avère une déroutante et fascinante épopée où légendes, fantasmes et pure conjecture flirtent hardiment avec l’Histoire.