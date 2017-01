Délier les fils de la servitude volontaire

Professeur de philosophie à McGill, écrivain canadien reconnu d’origine mexicaine, Leandro Cajal ne se fait pas vraiment d’illusion sur le genre humain. Sachant qu’il doit se rendre bientôt à Rio de Janeiro à l’invitation d’une foire du livre, un ami psychiatre de Montréal lui demande de l’aider à élucider sur place la disparition de sa soeur.

Partie il y a un an étudier l’art des marionnettes auprès d’un célèbre maître brésilien, Liette Morand a cessé depuis quelques mois de donner des nouvelles à sa famille. La jeune femme de 26 ans semble s’être évaporée. C’est le noeud qui est au coeur du dernier roman de Sergio Kokis, L’âme des marionnettes.

Le temps d’une escale à Mexico, Cajal sera témoin de la mort de son père, un homme d’affaires pour qui « l’existence se limitait à la balance des profits et des dépenses ». Entre sa soeur et son beau-frère alléchés par l’héritage, bons bourgeois qui ont depuis longtemps vendu leur liberté, il est « aux premières loges du spectacle de l’agonie du vieux : un fantoche grabataire et sénile, maintenu en vie comme un épouvantail au vent ».

À Rio de Janeiro, son éditeur brésilien le reçoit en grande pompe et lui offre les services de son chauffeur privé, sorte de Virgile qui va le guider dans le dédale des favelas de la ville où l’écrivain s’aventure à la recherche de l’apprentie marionnettiste. Policiers corrompus, avocats aux poches percées, misère noire et tropicale. « L’excès de football, de carnaval et de religion amène les gens à oublier la merde dans laquelle ils pataugent le reste du temps. »

En dénouant lentement l’écheveau des apparences et des fausses pistes, il va finir par localiser et rencontrer la jeune femme, bien calée entre les mains molles d’une sorte de caïd local. Beauté déchue et méconnaissable, marionnette aux fils cassés, sans talent ni volonté, victime collatérale d’une jungle urbaine sans pitié, Liette n’a bien sûr aucune intention de rentrer au Québec. Un cas d’espèce de servitude volontaire, pensera l’écrivain. À force de marchandages sinueux pour organiser son rapatriement, Cajal acceptera à contrecoeur d’aider le criminel à écrire son autobiographie.

Autopsie frontale

Arroseurs ou arrosés, la misère morale semble éclabousser les personnages en parts égales puisque chacun, dans L’âme des marionnettes,manipule et est manipulé. Mais si l’auteur du Pavillon des miroirs, de Kaléidoscope brisé et d’Un petit livre nous offre dans son 19e roman une intéressante réflexion sur la liberté humaine (« les hommes préfèrent la chaleur moite du troupeau aux brûlures des autres passions »), il le fait de manière peut-être trop frontale.

Le roman fait ainsi les frais d’une narration parfois poussive, lestée de très longs dialogues où se faufile en permanence un soupçon de didactisme. Et avec son allégorie sur les marionnettes, ses développements sur les péchés capitaux et la psychiatrie, L’âme des marionnettes prend parfois, il faut le reconnaître, des airs poussiéreux de roman à thèse.

L’écrivain, né à Rio de Janeiro en 1944, longtemps psychologue lui-même, provocant ou lucide, est parfois capable de tonalités acerbes. Ainsi lorsque son protagoniste s’en prend à ce qu’il appelle des « vices de l’âme » : « Avant de connaître ta soeur, je n’avais jamais été touché par un projet de vie aussi misérable, dira Cajal au commanditaire de son aventure brésilienne. J’avais déjà rencontré des gens menant une vie minable, mais je n’y avais pas fait attention. […] Peut-être qu’une vie rigoureuse, à la poursuite d’idéaux et de réalisations personnelles, n’est pas à la portée de tout le monde. »

Ce côté obscur de l’homme sur lequel Kokis ne détourne pas les yeux est ici, paradoxalement, ce qu’il y a de plus réjouissant.