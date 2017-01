Livres numériques: une entente conclue permettra des rabais lors de la vente

Photo: David Afriat Le Devoir

Toronto — Trois éditeurs importants ont signé un accord avec le Bureau de la concurrence du Canada qui permettra aux détaillants de vendre les livres numériques qu’ils publient avec un rabais, une pratique qui est limitée dans certains de leurs contrats. Les maisons d’édition Holtzbrinck (Macmillan), Simon Schuster et Hachette ont paraphé l’entente avec le Bureau de la concurrence, tout comme Apple, un vendeur de livres numériques. Un accord antérieur qui impliquait trois éditeurs et HarperCollins a été révoqué en juin dernier par le Tribunal de la concurrence après deux ans de litige avec Kobo — une société lancée par la chaîne de librairies Indigo Books Music. La décision du Tribunal de la concurrence l’an dernier avait offert plus de clarté quant aux futures ententes et ce que celles-ci devront comprendre. HarperCollins n’a pas signé le nouvel accord et le Bureau de la concurrence a affirmé avoir soumis une demande auprès du Tribunal de la concurrence pour tenter de freiner la conduite anticoncurrentielle de l’entreprise. Le Bureau allègue qu’une entente entre HarperCollins, ses concurrents et Apple nuisait à la concurrence commerciale et permettait la vente de livres à des prix plus élevés pour les Canadiens.