Saison idéale pour lire un roman islandais qui se déroule durant une tempête de neige. Disons tout de suite que ce huis clos du nouveau venu Ragnar Jónasson est plein de promesses. Le jeune auteur, découvert par l’agent de Henning Mankell, sait tisser des intrigues et, malgré la double traduction, semble écrire plutôt bien. Certes, on notera des tics un peu agaçants qui tiennent des premiers romans : chaque personnage, par exemple, est introduit à travers son histoire personnelle en relation avec Siglufjördur, petite ville située près du cercle arctique où il ne se passe rien… jusqu’à ce qu’un tout jeune diplômé de l’école de police s’y pointe. Brusquement, les victimes s’accumulent alors même que la petite ville est coupée du monde par une mégatempête et une avalanche. L’intérêt ici est de voir se déplier lentement l’intrigue, émerger le fond des personnages et surtout de sentir monter la pression du huis clos. On ne parle pas de chef-d’oeuvre ni d’un incontournable, mais, vous verrez, vous vous y laisserez prendre. Au point de souhaiter que le prochain livre de Jónasson soit traduit directement de l’islandais…

Snjór (neige) ★★★ Ragnar Jónasson, traduit de l’anglais par Phippe Reilly, Éditions de La Martinière, Paris, 2016, 348 pages