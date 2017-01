Faire du rêve d’égalité un blasphème

En 2011, à New York, devant les militants d’Occupy Wall Street, la romancière et essayiste Arundhati Roy, née en Inde en 1961, souligne que « le capitalisme a réduit l’idée de justice aux seuls “droits de l’homme”, tandis que le rêve d’égalité devenait blasphématoire ». Son discours véhément donne le ton au livre qui le renferme, Capitalisme: une histoire de fantômes, où elle dénonce les réformettes de ce système comme des mirages, des impostures.



Rendue célèbre en 1997 par son roman Le Dieu des petits riens, critique impitoyable de l’esprit sectaire de la société indienne, Arundhati Roy s’en prend, cette fois-ci, dans un recueil d’essais, au pouvoir mystificateur du capitalisme qui vante les mérites des États émergents issus, comme l’Inde, du tiers-monde de jadis. Comment croire, se demande-t-elle avec cynisme, à l’émergence d’un pays où des centaines de millions d’habitants vivent avec moins de deux dollars par jour ?

Comment prendre au sérieux, insiste-t-elle, la plus grande démocratie du monde avec son 1,2 milliard de personnes dont les 100 plus riches contrôlent le quart du produit intérieur brut ? L’essayiste signale que des fondations philanthropiques, comme celles de Bill Gates, de Ford ou la Lilly Endowment, et des ONG humanitaires aident l’Inde urbaine dans un esprit libéral, capitaliste et féministe propre à l’Occident, mais étranger à l’Inde rurale et patriarcale où des mouvements locaux de gauche travaillent à la révolution.

Le capitalisme a réduit l'idée de justice aux seuls "droits de l'homme", tandis que le rêve d'égalité devenait blasphématoire Arundhati Roy

Le profond déséquilibre dans la modernisation des différentes couches de la société indienne lui inspire une réflexion capitale : « Le financement a fait éclater la solidarité comme jamais la répression n’a pu le faire. » Elle brosse un autoportrait féroce des « 300 millions d’entre nous qui appartiennent à la nouvelle classe moyenne née après les “réformes” du Fonds monétaire international ».

Ces privilégiés cohabitent avec « les fantômes de 250 000 agriculteurs accablés de dettes qui se sont suicidés et ceux des 800 millions qui ont été appauvris et dépossédés pour nous laisser la voie libre », lance-t-elle en accusant sa propre classe d’avoir collaboré avec des étrangers, puissants et sans véritable conscience sociale. Le financement occidental très inégal et surtout très pervers de l’Inde ne lui fait pas oublier qu’une de ses parties, le Jammu-et-Cachemire, est « sous l’occupation militaire la plus dense au monde ».

L’une des plus grandes armées du monde prépare maintenant les termes de son engagement pour se “défendre” contre les gens les plus pauvres, les plus affamés. Extrait de «Capitalisme: une histoire de fantômes»

Coincée entre l’islamisme et le nationalisme hindou, la région, comme le déplore l’essayiste depuis New Delhi où elle vit, reste une poudrière qui accentue le caractère dramatique d’une nation ayant « plus de pauvres que tous les pays les plus pauvres d’Afrique réunis ». Loin de représenter la victoire de la démocratie et du capitalisme sur la misère, l’Inde, décapée par la bouleversante Arundhati Roy, incarne leur tragique défaite.