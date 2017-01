La grande menace de l’adolescence

Une image, parfois, ça vaut mille maux… Surtout pour les adolescents qui, en succombant, sur Facebook, YouTube, Snapchat et consorts, à l’appel de la surreprésentation de soi, s’affirment dans un présent en mal d’images, mais attisent aussi au passage la peur et la crainte des adultes à leur endroit. C’est du moins ce qu’estime le sociologue Jocelyn Lachance dans Adophobie (Les Presses de l’Université de Montréal), ouvrage universitaire qui explore un énième effet pervers induit par la socialisation numérique.



Tout serait question d’émotions et d’impressions. « L’adophobie [soit la peur des adolescents] se déploie aujourd’hui dans le contexte hypermoderne où les images se présentent de plus en plus comme des témoins et des arguments justifiant une certaine interprétation des comportements des adolescents et des adolescentes », écrit-il. Images et représentations qui viennent alimenter cette « peur ancestrale non pas de l’étranger, mais de l’étrangeté adolescente », poursuit l’universitaire.

Des vidéos nourrissant l’odieux phénomène de l’happy slapping, ce jeu absurde qui consiste à gifler un quidam dans un lieu public, sans raison, pour filmer sa surprise, aux mises en scène d’incivilités en groupe, souvent à caractère sexuel, en passant par les concours de beuverie et autres extravagances mettant en scène et à disposition du public connecté l’incroyable impertinence de ce stade de la vie, l’homme a passé au crible l’ensemble de ces phénomènes pour en comprendre la mécanique, mais surtout pour en saisir les effets dans le renforcement des préjugés.

Selon lui, la culture numérique est en train de faire muter la peur pour les adolescents, qui s’installe chez des adultes témoins depuis des lunes de leurs facéties, en peur des adolescents, et ce, en laissant ces images percoler dans des environnements où l’angoisse collective n’a plus besoin de grand-chose pour prendre encore plus d’ampleur.

« L’adophobie se manifeste dans un monde où le sentiment d’insécurité s’est imposé, puis banalisé », écrit Jocelyn Lachance, en laissant les comportements extrêmes massivement diffusés confronter leur peur de la violence et de la mort. « Les adolescents hypermodernes font partie des victimes silencieuses de ce sentiment qui a gagné nos sociétés. »

L’individualisme, ce comportement qui impose la toute-puissance du choix individuel sur la direction d’un groupe, ferait le reste en renforçant par cette affirmation très contemporaine de la primauté du moi les trois grands tabous de l’humanité, violence, sexualité et mort, avec lesquels s’amusent les adolescents. Les outils qu’ils ont en main leur permettent de le faire sans se cacher, d’ailleurs.

Comme toutes les peurs, l’adophobie est tout sauf rationnelle, estime toutefois le sociologue, qui voit là une autre preuve de notre rapport tronqué aux images. Images qu’il faudrait commencer à appréhender avec plus de sens critique, écrit-il, pour échapper aux émotions qu’elles suscitent et qui laissent chaque mise en scène, et pas seulement celles orchestrées par les adolescents, s’imposer comme des arguments. Un appel à la raison qui sonne, dans les circonstances, comme une recommandation lancée aux adultes : cesser de vous comporter en adolescents !