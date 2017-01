Froid comme la mort

Florence, professeure de lettres à la retraite, attend des nouvelles de ce qu’elle appelle son nénuphar, en hommage à Boris Vian. Jusqu’où cette fleur indésirable s’est-elle propagée ? Devra-t-elle être opérée ? La chimio lui sauvera-t-elle la vie ? Est-elle déjà condamnée à mort ? Afin d’oublier ce mal qui la ronge, Florence fuit dans l’écriture, dont celle d’un conte qu’elle avait commencé à rédiger il y a plusieurs années, et ce, malgré les réserves de Françoise, son éditrice.

« J’écris pour ne pas me laisser faire — tout ce qui me vient au lieu de travailler au Pays de l’Isle. Je ne tiens pas de journal auquel je me sentirais obligée au lieu de pouvoir aller librement. J’écris pour vivre. Je lis aussi pour vivre », affirme Florence. Tandis qu’elle écrit pour tenir la mort à distance, elle replonge aussi dans la lecture d’un journal écrit au moment où Bastien, l’homme de sa vie, vivait ses derniers moments. En replongeant dans ses souvenirs, elle évoque également ses amies disparues.

Bien qu’elle continue à entretenir des liens avec le monde des vivants, elle semble lorgner de l’autre côté de la vie. Dans ces moments-là, l’écriture se fait salvatrice pour l’héroïne cérébrale du deuxième roman de Maryse Barbance (Toxiques) : « Écrire en regard de la vie, de la maladie, de la mort me semble à présent absurde. Mais que sais-je faire d’autre ? Et comment vivre une vie sans mots ? »

Photo: Collection Personnelle Maryse Barbance

Au fil des pages se produit un curieux phénomène entre le lecteur et le personnage. Jamais, ou très rarement, parviendra-t-il à éprouver une quelconque empathie envers Florence. Serait-ce une façon inconsciente de nier l’idée de sa propre mort, de sa propre finalité ? Serait-ce que, derrière ces mots, parfois durs et directs, que la voix de Florence se fait trop distante, voire désincarnée, comme si elle nous parvenait déjà de l’au-delà ? « Hémorragies, descente d’organes, tumeur, les mots fusent comme des bombes — mots torpilles faisant irruption, effraction dans les vies. Combien de femmes sont-elles passées par là ? Combien n’en sont pas revenues ? Après, le silence. La voix des femmes, tue. »

L’angoisse et la réflexion

Si Maryse Barbance maintient, volontairement ou non, une distance entre Florence et le lecteur, elle parvient toutefois à capter son intérêt puisqu’à travers les angoisses de Florence, elle propose une intéressante réflexion sur les ravages de la maladie sur le corps. « Le membre, l’organe enlevé manque. Comme la personne disparue. L’ablation est une plongée dans le réel qu’aucun mot ne saura réparer. Elle est une violence qui ne se nomme pas. Qui avance voilée. Et se fait passer pour nécessaire quand elle ne l’est pas toujours. »

En passant par la crainte de Florence de voir son corps privé de certains organes, la romancière explore avec finesse les questions de l’identité sexuelle, de la féminité et de la maternité. Finalement, force est de se demander si Barbance n’aurait pas dû choisir l’essai pour s’exprimer plutôt que le roman. Elle aura réussi à esquisser délicatement le portrait d’une battante qui, puisant sa force dans les mots, dans la fiction, trouvera peut-être le courage d’enfin affronter la vraie vie. Au lecteur de trouver le courage de suivre Florence jusqu’au bout.