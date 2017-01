Nu dans ton bain face à l’abîme, Lars Iyer

Il n’y a jamais eu autant de lecteurs et d’écrivains. Pourtant, la littérature est un cadavre froid, croit Lars Iyer, romancier et professeur de philosophie britannique, qui porte sur elle un regard de croque-mort avec Nu dans ton bain face à l’abîme, un manifeste littéraire « après la fin des manifestes et de la littérature ». À ses yeux, elle est morte exsangue, à coups de recherches parodiques, de tout-au-divertissement et d’hégémonie commerciale. Et nous vivons désormais dans un monde où la tragédie a cédé sa place à la farce. « Aucun poème ne fomentera de révolution, aucun roman ne défiera la réalité, plus maintenant. » Avec la disparition de l’Auteur, c’est maintenant la Littérature (avec une majuscule, bien sûr) qui s’éloigne de nous à la manière d’une comète. Reviendra-t-elle jamais ? A-t-il tort, a-t-il raison ? Provocant.

Nu dans ton bain face à l’abîme ★★★ 1/2 Lars Iyer, traduit de l’anglais par Jérôme Orsoni, Allia, Paris, 2016, 48 pages