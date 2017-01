La ferme aux animaux, George Orwell

Voilà un étonnant fragment de la guerre froide culturelle qui se rappelle au bon souvenir du présent : l’adaptation en bande dessinée du célèbre roman de George Orwell, fable critiquant la montée des totalitarismes en suivant la radicalisation… d’animaux de ferme. Amusant : c’est la CIA qui, en 1950, à l’aube de la guerre froide, a lancé cette mise en case rigoureuse et respectueuse du bouquin d’Orwell avec la complicité de l’IRD, le département de recherche et de renseignement britannique. Le récit illustré par Norman Pett, créateur de pin-up, a circulé en plusieurs langues dans les pays où le communisme menaçait de percer, explique-t-on dans une postface aussi fascinante que le reste. Troublant : la version française, qui aurait été utilisée en Indochine, n’a jamais été retrouvée et se dévoile ici dans la traduction d’une version en créole mauricien publiée en 1970. Le tout a une valeur patrimoniale et historique, mais les configurations sociales et politiques du présent finissent par lui donner une autre densité.

La ferme des animaux ★★★★ George Orwell, L’Échappée, Paris, 2017, 80 pages