L’art de se mettre du sang sur les mains

Même s’il passe avec aisance de l’analyse financière à la critique littéraire et à la philosophie, Jean-Jacques Pelletier est d’abord connu pour ses thrillers apocalyptiques en séries. Le plus lu des auteurs de polars québécois des vingt dernières années réussit toutefois à nous surprendre avec un livre étonnant, son plus réussi depuis longtemps.

L’intrigue s’amorce sur un bain de sang, alors qu’on trouve un cadavre dans une baignoire remplie d’hémoglobine humaine. Détail important : l’énorme quantité de sang suppose déjà cinq ou même six victimes de plus. L’inspecteur Henri Dufaux et son escouade de jeunes nerds sont chargés de l’enquête… qui se révélera fort touffue et impliquera rapidement les services secrets canadiens. Ils n’en ont pas tant contre la mafia ukrainienne ou les motards vite soupçonnés ici ; c’est plutôt qu’ils sont infiltrés par une taupe reliée à cette affaire. En trame de fond, une enquête interne cherche à démanteler l’unité hors norme dirigée par Dufaux.

Jean-Jacques Pelletier nous a habitués aux trucs compliqués avec retombées en cascades, mais dans cette histoire, c’est d’abord sa toute nouvelle façon de raconter, plus sentie, aux antipodes du style qu’on lui connaît, qui fait mouche. Il y a toujours un complot, certes, mais il n’est plus mondial et ne met pas directement en cause des « agences » maléfiques menaçant la planète entière. Rien de désincarné ou de « théorique » ici. Au contraire, Pelletier nous présente de vrais personnages intrigants — Dufaux et son équipe rafraîchissent vraiment le genre — dans une écriture fluide et souple qui sent la vraie vie et non plus seulement le procédé… même si l’apocalypse « ordinaire » nous attend toujours au coin de la rue. Bref, Jean-Jacques Pelletier n’écrit plus comme Jean-Jacques Pelletier avait pris l’habitude de le faire, et tout le monde y gagne. Beaucoup.

Trop, c’est trop

Patrick Senécal n’a pas besoin de présentation, lui non plus ; depuis Sur le seuil et Aliss (1998 et 2000, Alire), et surtout le remarquable Le vide (2007, chez le même éditeur), il est l’une des figures de proue du roman noir d’ici et plusieurs de ses livres ont déjà été portés au grand écran. Celui qu’il nous propose ici est sans doute à placer dans la colonne des grands crus.

C’est un récit terrible. Dru, violent, gore, même, à certains moments. Tout s’y passe dans un milieu habituellement plutôt calme : celui de l’édition. Il met en scène un écrivain, Michaël Walec, qui travaille à son premier roman tout en enseignant dans un pénitencier à des détenues qui souhaitent terminer un jour leurs études secondaires. C’est là qu’il fera une rencontre déterminante, celle de Wanda Moreau, emprisonnée pour le meurtre de son chum infidèle.

Lorsque Michaël propose à ses étudiantes d’écrire une nouvelle, Wanda y raconte son crime. La violence de ses descriptions et son réalisme brutal inspirent Walec qui, grâce à elle, réécrit son roman : Sous pression est un succès instantané et le livre bat tous les records de vente. Walec devient une célébrité incontournable — ce qui nous vaut quelques passages sur le milieu littéraire québécois et les coulisses du circuit des salons du livre.

Mais l’écrivain n’arrive pas à rééditer son succès. Malgré tous ses efforts, ses livres suivants ne suscitent aucun intérêt et il ne parvient qu’à se répéter. Il sombre dans la dépression et on l’oublie presque… jusqu’à ce que Wanda Moreau sorte de prison et se remette à l’inspirer. Le lecteur aura alors droit à ce qui s’est écrit de plus violent ici depuis le Traité de l’Amérique du Nord britannique !

À l’instar de Michaël Walec, Patrick Senécal ne semble pouvoir investir que dans l’intensité du macabre et de l’horreur plutôt que dans de vrais personnages. Il y réussit fort bien : les descriptions précises de certaines scènes de torture sont carrément insupportables. Les adeptes du genre se régaleront peut-être, mais n’empêche que trop, c’est trop. Surtout que, dès la page 75, on a déjà compris ce qui allait se passer par la suite pendant presque 400 pages. Bref, on aura saisi qu’on est très, très loin de Donna Leon…