La fascination de l’évanescence

Est-il vrai que « les spectres se nourrissent d’histoires » ? Or les spectres, même vivants, traversent Vous n’êtes probablement personne, le court premier roman de Marie-Jeanne Bérard, tout en demi-teintes et pétri de délicatesse orientale.

À Montréal, une jeune femme, très grande, se prend un jour d’une étrange fascination pour un vieux professeur de dessin japonais, plutôt petit. « C’était lui, depuis toujours. »

D’une semaine à l’autre, avec persistance, Espérance (c’est son prénom) va se heurter à l’indifférence du maître, monsieur Ohta, qui continue de son côté à ignorer royalement la présence de cette élève qui détonne dans son atelier du dimanche matin. À l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Villeneuve, l’air était plus dense qu’ailleurs. « Elle n’était que patience, il n’était que résistance. »

Photo: Léméac

Mais l’entêtement de la jeune femme était « son seul refuge et sa seule offensive ». Et peu à peu, le petit professeur finira par se laisser prendre dans les filets de son apprentie, bien déterminée à l’approcher.

De manière inavouable, le vieil homme aimait regarder peindre Espérance. « Cela le réconciliait avec un certain aspect de la vie, quelque chose d’infime, d’insaisissable et d’irritant, avec lequel il avait été en conflit sans relâche. Cette jeune femme retirait le grain de sable d’un engrenage abstrait, purifiait l’air d’un germe bénin et sans nom. » Voir peindre la jeune femme, sans comprendre pourquoi, « l’harmonisait ».

Ce timide chassé-croisé va prendre plus d’ampleur lorsque monsieur Ohta lui demandera de venir peindre des mésanges dans un coin de sa chambre, chez lui. Très vite, d’autres demandes spéciales vont se succéder, aussi curieuses les unes que les autres : un crabe triste, des cailloux sous la neige, un rayon de soleil.

À travers un jeu subtil du chat et de la souris, une lente infiltration, comme si s’opérait sous nos yeux une imperceptible fusion du ying et du yang, ces deux êtres si différents vont s’apprivoiser à coups de laisser-faire et de non-dits. Ils vont même se rapprocher jusqu’au point d’être « terriblement ensemble », déployant à deux des rituels inédits, le vieux peintre essayant de peindre sans jamais y parvenir sa protégée envahissante.

Mais Espérance connaîtra-t-elle l’homme qui l’envoûte malgré lui et les raisons de sa fascination ? Pas vraiment. Et comme si l’un des personnages se nourrissait de l’autre, comme la vie se nourrit de la mort, monsieur Ohta s’effacera peu à peu sous ses yeux, jusqu’à ne devenir qu’une silhouette, une forme, un simple trait de pinceau. Jusqu’à n’être « probablement personne ».

De façon sobre, précise, dense, déjantée et poétique, Marie-Jeanne Bérard enveloppe Vous n’êtes probablement personne d’un léger voile de mystère. Une histoire aussi évanescente que la rencontre est improbable.