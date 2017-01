Vivre caché. Réjean Ducharme, écrivain génial, Huguette O’Neil

En ce 50e anniversaire de L’avalée des avalés surgit une petite biographie forcément parcellaire de Réjean Ducharme sous la plume de l’ex-journaliste Huguette O’Neil. Sans recruter les témoignages des familiers de Ducharme présents ou passés, ni de l’écrivain lui-même, mais se basant sur les multiples publications à son sujet au fil des ans, l’auteure de Vivre caché remonte le cours d’une trajectoire unique dans l’histoire de la littérature québécoise. De la lettre humble et naïve de présentation de Ducharme en 1965 accompagnant le manuscrit de L’océantume jusqu’aux remerciements de sa défunte compagne Claire Richard en 2013 au festival littéraire Québec en toutes lettres, cet ouvrage possède le mérite de colliger des avis nourris des préjugés les plus obtus et des hommages les mieux sentis des deux côtés de l’Atlantique, en une mosaïque d’ombre et de lumière.

Vivre Caché. Réjean Ducharme, écrivain génial ★★★ 1/2 Huguette O’Neil, Formatexte, Sherbrooke, 2016, 160 pages