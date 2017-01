Dans l’abyssale vacuité de la «chick lit» ordinaire

Meilleure chance la prochaine fois est le premier roman d’une auteure montréalaise qui écrit sous le pseudonyme de Romaine Cauque… Oui, comme dans « rhum and coke », ce qui donne un avant-goût du genre d’humour à venir.

Photo: Triptyque



C’est de la « littérature de filles », mieux connue sous le nom de chick lit, un genre qui a eu ses lettres de noblesse avec la série des Bridget Jones d’Helen Fielding ou, en plus sérieux, avec le Manuel de chasse et de pêche à l’usage des filles, de Melissa Bank. Mais le roman de Romaine Cauque n’a ni la drôlerie ni la finesse de ses prédécesseurs, et il s’ajoute plutôt à la liste des romans ultralégers et peu intéressants qui ont malheureusement donné mauvaise réputation au genre.

Le livre raconte l’histoire de Lucie, qui mène une carrière satisfaisante comme consultante dans l’industrie pharmaceutique, mais qui est terrorisée à l’idée de rester « vieille fille ». Le jour de ses 36 ans, elle se promet de se trouver un chum coûte que coûte avant d’atteindre la quarantaine.

On a alors droit à une série d’histoires d’un soir, d’une semaine ou de trois mois, toutes plus malheureuses les unes que les autres. Les hommes qui croisent sa route sont trop vieux, trop jeunes ou trop cheap, selon elle, ou, pire encore, choisissent de rompre la relation.

Comme c’est généralement le cas avec la chick lit, la narratrice écrit à la première personne du singulier et a recours à l’humour et à l’autodérision pour amuser la galerie. Sauf que l’humour, ici, est si grossier qu’il tombe à plat. Exemple : un jour de grand découragement, « je me suis jetée dans les bras du premier Malotru venu. […] Le Malotru, c’est le McDonald de la relation affective : ça dépanne quand c’est la seule chose qu’on trouve sur l’autoroute pour faire taire un ventre vide, sans plus. C’est vite ingéré, ça ne goûte pas mauvais, mais c’est sans âme et néfaste à long terme pour le coeur ». Le reste est à l’avenant. La jeune femme conçoit apparemment les rapports amoureux sous le seul angle de la mesquinerie et semble craindre par-dessus tout qu’un homme ne s’intéresse à elle que pour « avoir une femme de ménage gratuite » : « évidemment que si je torchais gratos et que je fermais ma gueule en payant la moitié des frais du ménage, je trouverais preneur ». Ce n’est pas drôle, c’est triste.

Un long monologue

Le livre est aussi fort mal écrit. Le texte, un long monologue, est truffé de mots anglais pas même mis en italique pour souligner l’emprunt : notre célibataire en a « plein son truck », sa « shop reproductive » va fermer, son jeune amant qui se dénude révèle un beau « chest ». Une mode récente qui revendique un « parler-vrai », mais ce n’est plus du français.

La chick lit met généralement en valeur les amitiés féminines. Ici, la jeune femme confie ses déboires à sa meilleure amie, qui, tout comme les autres personnages secondaires (un frère, une locataire), est si peu développée que l’on finit par s’y désintéresser. La meilleure amie en question, Linda, se borne à répéter, pour expliquer chaque nouvel échec amoureux : « Ben là, t’es peut-être trop difficile ? » C’est mince.

Pourtant, la vie amoureuse des femmes dans la trentaine offre un terrain fertile et passionnant. La matière comme les doutes, drôles ou douloureux, ne manquent pas. Mais il n’y a ici aucune réflexion qui arrive à retenir l’attention, ni sur les relations amoureuses, ni sur l’amitié, ni sur la conciliation travail-amour.

Contactée par Le Devoir, la maison d’édition en dit peu sur l’auteure de ce roman, précisant seulement qu’elle a à son actif un essai publié sous son véritable nom. Sans autre détail.