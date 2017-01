Un survenant slave dans un village endormi

A beau mentir qui vient de loin, paraît-il. L’adage est particulièrement vrai lorsqu’on a affaire à des personnages à la biographie floue, entourés d’un halo d’exotisme. Aveuglés par leur brillant plumage, on prête souvent une oreille avide à toutes leurs fictions.

C’est ici qu’arrive l’écrivaine irlandaise Edna O’Brien, qui vient jeter dans Les petites chaises rouges une sorte de « survenant » slave dans un village endormi de la côte ouest de l’Irlande.

Originaire d’un petit pays des Balkans, guérisseur et sexothérapeute autoproclamé, se situant dans l’échelle des charlatans quelque part entre le moine et le magnétiseur, Vladimir Dragan va vite se constituer une petite clientèle dans cette communauté qui périclite. Énergie quantique, radiesthésie, sensibilité aux champs magnétiques : l’essentiel est invisible pour les yeux.

C’est un terreau fertile pour le bon docteur Vlad, qui exerce sa venimeuse séduction avec des airs coulants de gourou. Expliquant aux unes que « la libido est dans les papilles gustatives », démontrant aux autres les possibilités du pendule, il fait son chemin. Fidelma, belle jeune femme mariée à un homme plus vieux avec qui elle essaie désespérément d’avoir un enfant, va tomber sous le charme et dans le lit du guérisseur. Jusqu’à ce que la vérité reprenne sa place.

Serbe recherché pour crimes contre l’humanité par le tribunal de La Haye, on le surnommait à l’époque de son infâme grandeur la « Bête de Bosnie ». Démasqué et arrêté, il est inculpé pour génocide, nettoyage ethnique, massacres et tortures. Fin brutale de la romance. Ce que ne pardonneront jamais à Fidelma les villageois, « avides de scandale comme si c’était du nectar ».

C’est donc avec des sentiments terriblement mitigés que la jeune femme va se découvrir enceinte — « enceinte d’un monstre ». Un soir, elle sera kidnappée par trois brutes avinées qui vont l’avorter au pied-de-biche. Des milliers de vies détruites, et une de plus. Sans compter celle de Fidelma, forcée à expier sa trahison conjugale et à fuir la disgrâce à laquelle le village l’a condamnée, qui prendra à son tour le chemin de l’exil.

Installée à Londres, où elle ne connaît personne, sans le sou, elle va découvrir et côtoyer une tout autre réalité. Celle de la précarité des immigrants, venus de partout à travers le monde pour y trouver le confort et la sécurité. Mais celle de l’entraide, aussi, qu’elle va connaître au contact d’autres vies brisées comme la sienne.

C’est l’onde de choc silencieuse qui traverse Les petites chaises rouges, le 18e roman d’Edna O’Brien, qui s’est librement inspirée ici de la figure de Radovan Karadžić, alias « le boucher de Sarajevo ». Arrêté en 2008 à Belgrade après des années de cavale, le premier président de la République serbe de Bosnie était devenu, sous le nom de Dragan Dabic, une sorte de spécialiste de la médecine douce.

Attentive au sort des femmes, des déclassés et des victimes, la romancière octogénaire — elle est née en 1930 — brouille avec art les frontières entre la réalité et les apparences du roman. Elle donne ici vie à un univers complexe replié sur lui-même, où le destin de Fidelma, l’envers de sa naïveté, sa chute, le sentiment d’être devenue sans le savoir la complice de ce criminel, s’entremêlent intimement aux événements de l’histoire contemporaine.