Le genre horrifique est plus fréquent et plus populaire au cinéma qu’en littérature. Ça se comprend. Pour créer de l’épouvante, l’image est dure à battre. Les mots, cependant, peuvent aussi faire apparaître cet univers de fantasmes terrifiants et ont, de plus, cette capacité de le faire avec plus de profondeur, en explorant le contenu de la conscience des acteurs en proie à la méchanceté ou à la panique. Les quatre jeunes étudiants en communications et journalistes en herbe que met en scène le roman de Véronique Drouin veulent squatter une maison dite maléfique afin d’écrire un reportage à sensation. Leur scepticisme de départ sera évidemment confondu. Imperceptiblement mais sûrement, la maison des horreurs aura son effet sur eux, en faisant remonter à leur conscience des traumatismes personnels du passé (agressions sexuelles, alcoolisme). L’affaire finira en étripage gore sur fond de tourments psychologiques. Lent à décoller, le roman, dans sa seconde moitié, devient habité par une saisissante fébrilité, mais ne parvient pas à transcender le niveau du divertissement sanglant. On frémit donc, et c’est décevant, juste pour le plaisir.

La guillotine ★★ Véronique Drouin Québec Amérique (Magellan) Montréal, 2016, 256 pages