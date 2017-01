Une Montréalaise présidera le prestigieux prix Giller 2017

Toronto — L’écrivaine montréalaise Anita Rau Badami présidera le jury qui remet cette année le prix Giller, haute récompense littéraire en anglais au Canada.

Deux anciens lauréats du prix, André Alexis et Lynn Coady, font aussi partie de ce jury qui choisira le meilleur roman ou recueil de nouvelles canadien de langue anglaise — qu’il soit écrit en anglais ou traduit. L’écrivain britannique Richard Beard et le dramaturge américain Nathan Englander complètent ce jury présidé par l’auteure d’« Entends-tu l’oiseau de nuit » et de « Memsahib ».

Le prix Giller, remis en partenariat avec la Banque Scotia, est doté d’une bourse de 100 000 $; les quatre autres derniers finalistes reçoivent chacun une récompense de 10 000 $.

L’écrivain torontois André Alexis avait remporté le Giller en 2015 pour « Fifteen Dogs » (« Le Langage de la meute ») ; Lynn Coady l’avait reçu en 2013 pour « Hellgoing ».

Le jury publiera une première liste de finalistes en septembre, puis une liste définitive de cinq titres le mois suivant. Le lauréat sera annoncé lors d’un gala à Toronto le 21 novembre.

Le prix porte le nom de la chroniqueuse et critique littéraire Doris Giller, qui a oeuvré au « Montreal Star » puis à « The Gazette », à Montréal, et plus tard au « Toronto Star ». Son mari, l’homme d’affaires torontois Jack Rabinovitch, a créé le prix en 1994, un an après la mort de Mme Giller. La Banque Scotia s’est ensuite jointe à la récompense pour augmenter les bourses.