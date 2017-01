Une année en neuf mots et autant d’auteurs

L’année 2016 s’est terminée sur un air de « post-vérité », mot qui, selon Oxford Dictionnaries, a réussi à saisir parfaitement l’esprit du temps en résumant sans doute l’actualité politique et sociale des douze derniers mois. Quel mot va habiter 2017 ? Intolérance ? Totalitarisme ? Noirceur ? Lourdeur ? Avec quel mot l’humanité va-t-elle réussir à appréhender la suite des choses ? Indignation ? Ferveur ? Résistance ? Ténacité ? Conciliation ? Ouverture ?



Ou… « solidarité », comme le pense — ou le souhaite — le poète et romancier Serge Lamothe, auteur de Mektoub (Alto), « parce que nous en manquons déjà cruellement et qu’en 2017, avec ce qu’on nous prépare en catimini, il nous en faudra plus que jamais ».

Des mots à opposer aux maux du présent, Perrine Leblanc, femme derrière Malabourg, Kolia (Gallimard) et L’homme blanc (Le Quartanier), choisit spontanément « président » et « présidente » en réponse à l’appel du Devoir lancé dans les derniers jours auprès de plusieurs romanciers et créatrices de fictions pour qualifier l’année qui s’amorce en un mot. « La France en choisit un(e) au printemps et le monde va devoir apprendre à vivre en 2017 avec celui que les États-Uniens viennent d’élire », expose-t-elle en guise d’explication.

Photo: Annick MH de Carufel Le Devoir

David Homel, le plus québécois des romanciers américains, reste dans cette tonalité avec son « démocratie ». « C’est l’année où nous allons comprendre que ce système politique tant vanté en Occident n’est pas une valeur sûre, qu’il livre le meilleur comme le pire et qu’il peut être manipulé, comme tout système », dit l’auteur de La fille qui parlait à la lune (Leméac).

Nadine Bismuth, auteure de Scrapbook (Boréal), assène, elle, un « con », comme dans « dîner de cons », pour anticiper 2017. « Avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, c’est ce qui nous attend en 2017, dit-elle. Je pense que nous allons rire, même si ce ne sera pas drôle. »



Peut-être drôle, mais surtout fertile à la « consolation », cette année, croit le jeune auteur Simon Boulerice — il vient de publier L’enfant mascara (Leméac), un roman jeunesse. Le mot va résumer notre rapport au présent. « Je pressens que, plus que jamais, en 2017, les gens vont chercher le divertissement, le réconfort et ultimement la consolation pour surmonter nos peines collectives, explique-t-il. Comme on se plonge le nez dans un immense bol de crème glacée quand on est en peine d’amour. »

L’espoir et la découverte

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Retrouver le sens des « corps », c’est ce qui va se passer cette année, croit Chloé Savoie-Bernard, jeune auteure derrière Des femmes savantes (Triptyque). « Les corps des femmes, les jeunes, les vieilles, les minces, les grosses, les corps des transgenres, les corps des réfugiés, les corps des malades dans les CHSLD, les corps des enfants de la guerre, dit-elle. 2017 sera une année où on ne pourra plus nier l’aspect politique du corps. »



Ou peut-être l’année de la découverte, de la « Terra incognita », propose Maya Ombasic, qui a signé Mostarghia (VLB) l’an dernier. « Terra incognita sur tous les plans, surtout géopolitique et environnemental, dit-elle. Jadis, faire reculer des terres inconnues était un plaisir lié à la conquête et à la connaissance. Aujourd’hui, l’action est éventrée de son sens », immobilisée par l’angoisse de l’incertitude, dont il faudrait désormais se défaire.

Comment ? Par l’« élitisme », propose Alain Farah — il vient de cosigner La ligne la plus sombre (La Pastèque) avec Mélanie Baillargé. « Tout est gluant. On est pris dans la glu. Pour penser la politique, l’émancipation. J’ai peur, explique-t-il. Je réfléchis beaucoup au sens du mot “ÉLITE”. C’est un mot gluant, ça, quand on l’écrit en majuscules, fièrement. Une fois, à la radio, j’ai entendu une écrivaine revendiquer “l’élitisme pour tous”. C’est beau. Que l’exigence contamine tout. »

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Pas de doute, les mots donnent de l’« espoir », terme choisi par Kim Thúy, dont le dernier roman, Vi (Libre Expression), a fait sensation l’an dernier. « À lui seul, il donne le souffle de la vie, il pousse au dépassement de soi, il offre tous les possibles. Au pluriel, il plonge dans un aspect le plus sombre, des-espoir(s). Il ne faut pas compter sur lui, il faut l’habiter, l’adopter et l’incarner comme s’il était un état d’âme, une force nécessaire pour regarder 2017 droit dans les yeux » et être fiers dans ses mots.