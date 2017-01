Les mensonges dans la fiction américaine et canadienne

La frontière entre les faits, la vérité, et les croyances s’étiole dans un présent où la création littéraire américaine et canadienne puise pour amener ses lecteurs au-delà de toutes ces illusions.

Si la dernière année a été celle de la consécration de la « post-vérité » en politique, la littérature, quant à elle, n’a jamais été en reste en matière d’accommodements déraisonnables avec les faits et la réalité. Derrière les apparences du couple, sous les promesses des nouvelles technologies, au-delà du mensonge et des illusions, les fictions américaine et canadienne en traduction vont faire leur place cet hiver.

Derrière les façades urbaines, Tim Murphy aborde les années sida à travers les destins de plusieurs personnages de la bohème new-yorkaise dans L’immeuble Christodora (Plon). « Un roman social épique dans la tradition de Tom Wolfe », estimait le New York Times.

Avec l’ambitieux Rêves de machines (Gallimard), Louisa Hall nous entraîne à travers les siècles et les continents au moyen de cinq voix qui s’entremêlent et retracent la création de l’intelligence artificielle et les dangers qui l’accompagnent. L’invention, elle, devient un moyen de rédemption dans le premier roman du Torontois Jason Hrivnak, La maison des épreuves (éd. de L’Ogre), où, après la mort de son amie d’enfance, un homme entreprend de poursuivre le carnet dans lequel ils avaient ensemble construit un monde imaginaire.

Shoshanna. Mère et fille dans les ténèbres de l’histoire (Triptyque), de la Montréalaise Elaine Kalman Naves, retrace une histoire familiale où se révèlent, sur fond d’amour perdu et de diaspora juive, les grandes tensions sociales qui ont traversé le XXe siècle. Les réalités y sont forcément parallèles, tout comme dans le récit de la Canadienne Natalee Caple, qui fait revivre une figure mythique de l’Ouest américain à travers le regard de sa fille dans Il était une fois Calamity Jane (Boréal). Peter Berhens, lui, est attendu pour sa part avec Les insouciants (XYZ), histoire d’amour dans le Berlin des années folles, épopée historique et réflexion lucide sur la violence de l’Europe du XXe siècle.

Toujours du côté canadien, dans Le musée des espèces disparues (XYZ), Nina Berkhout mélange de manière délicate livres anciens, cryptozoologie et histoire familiale compliquée, alors qu’avec sa plume délicate, la Britannique Melanie Wallace entrecroise les destins de personnages cabossés, en deuil ou porteurs de secrets dans Passer l’hiver (Grasset). Dix ans après la mort de Lucia Berlin, les 43 nouvelles de son Manuel à l’usage des femmes de ménage (Grasset) devraient nous révéler l’un des secrets les mieux gardés de la littérature américaine et, s’il faut en croire Lydia Davis, lauréate du Man Booker 2013, une nouvelliste du calibre d’Alice Munro.

Et dans un monde sur le point de s’écrouler, Dans la forêt (Gallmeister), premier roman de l’Américaine Jean Hegland paru en 1996, met en scène deux soeurs adolescentes laissées à elles-mêmes au milieu des bois après la mort de leurs parents — un roman qui a été adapté au cinéma par Patricia Rozema en 2015.