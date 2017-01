Des essais étrangers qui se demandent: pourquoi?

Face aux fractures sociales, à l’intolérance ou au capitalisme en crise, l’interrogation résonne dans une série d’ouvrages cherchant à appréhender les idées de l’ère Trump.

En novembre dernier, Noam Chomsky, l’intellectuel américain à qui l’on demandait si Donald Trump, président désigné des États-Unis, incarnait un « fascisme au visage amical », a répondu qu’une telle aberration « exigerait un honnête idéologue » et non « quelqu’un dont la seule idéologie détectable reste son ego ». Sous la direction d’Éric Fottorino, l’ouvrage collectif Pourquoi Trump (Philippe Rey) vise à faire « comprendre les fractures de l’Amérique » pour discerner la portée mondiale d’une obscure révolte populiste.

Parmi les collaborateurs de diverses tendances, des Américains, comme l’écrivain progressiste Darryl Pinckney et le politologue néoconservateur Robert Kagan, y côtoient des intellectuels français. Le livre aborde la colère, aux États-Unis, des Blancs peu scolarisés de sexe masculin qui, exclus de la nouvelle croissance économique, ont fait de Trump, ce nostalgique de la prospérité d’antan, leur spectaculaire sauveur.

Le phénomène évoque l’épuisement de la modernité occidentale, malheur qui ébranle les certitudes de la masse et dont traite l’essai Décadence, du philosophe anticonformiste Michel Onfray (Flammarion). De leur côté, les sociologues Luc Boltanski et Arnaud Esquerre analysent, dans Enrichissement : Une critique de la marchandise (Gallimard), la cause économique du déclassement des ouvriers : la désindustrialisation du capitalisme en Occident et son remplacement par la marchandisation de la culture, du luxe, du tourisme.

La peur de l’autre

Si, en plus de la peur du déclin industriel, il y en a une autre qu’exploite Trump, c’est bien la peur des étrangers, en particulier des musulmans. Pour nombre d’observateurs, son attitude trouve un écho en Europe dans l’islamophobie, sujet brûlant dont la nature même suscite la controverse. Dans Un racisme imaginaire (Grasset), Pascal Bruckner témoigne du débat, en distinguant le mépris des musulmans qu’il réprouve du droit qu’il défend de critiquer leur religion.

Dans l’esprit ingénu de Trump, cette distinction ne semblerait pas toujours évidente. D’autre part, beaucoup veulent la dépasser en en déplorant l’étroitesse. Spécialiste du monde arabomusulman, Jean-Pierre Filiu est de ceux-là. Son livre Le miroir de Damas : Syrie, notre histoire (La Découverte) restitue au pays, meurtri par la guerre entre les partisans du dictateur Bachar al-Assad et les djihadistes, ce qu’il représente : l’héritage commun de l’humanité.

Civilisations et religions se mêlent en Syrie au cours des millénaires : parmi les personnages qui la marquent, Alexandre le Grand, saint Paul, Saladin, Abd el-Kader, nombreux sont liés à l’histoire de l’Occident. D’ailleurs, Jean-Pierre Perrin, dans Le djihad contre le rêve d’Alexandrie (Seuil), voit, dans tout l’Orient déchiré, les débris du rêve de fusion entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique qui avait germé dans l’esprit d’Alexandre le Grand et que symbolisait la ville portant son nom qu’il avait fondée en Égypte.

Le corps et le machisme

La misogynie de Trump n’échappe pas à l’attention de ses adversaires. Inna Shevchenko qui, en France, dirige le mouvement Femen, et sa compagne de combat Pauline Hillier n’en disconviendraient pas. Leur manifeste Anatomie de l’oppression (Seuil) exhorte les femmes « à reprendre possession » de leur « corps spolié » par le machisme. Leurs revendications s’inscrivent dans le Dictionnaire des féministes, de Christine Bard et Sylvie Chaperon (PUF), qui répertorie les militantes en France du XVIIIe siècle au XXIe.

Plusieurs se demandent si Trump comprend à quel point la réorganisation de l’économie mondiale ira jusqu’à impliquer un changement de civilisation. En tout cas, l’industriel français Jean-Louis Beffa (Seuil) préconise, lui, dans Se transformer ou mourir : Les grands groupes face aux start-up, une saine concurrence et même une convergence entre les entreprises bien établies et les nouvelles technologies.

La société écologique et ses ennemis : Une histoire alternative de l’émancipation, du philosophe Serge Audier (La Découverte), n’est pas sans rapport avec le climatosceptique qui s’apprête à devenir président des États-Unis. Le livre montre qu’au XIXe siècle, même les progressistes, à l’exception notoire d’écrivains, comme l’Américain Henry David Thoreau et l’Anglais William Morris, succombèrent, à l’instar des capitalistes, à l’attrait du productivisme au détriment du respect de la nature.

Comme quoi, l’engouement pour Trump a des racines aussi profondes que troublantes.