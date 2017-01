L’intimité dans la fiction étrangère

Celle des petits groupes, celle de la mémoire, celle des trajectoires singulières et même celle de l’imagination façonnent la diversité et la profondeur d’un ensemble de récits venant de loin en ce début d’année.

À coup sûr, les fictions étrangères promettent de nous plonger cet hiver en plein coeur des choses. Celles du couple, de l’amitié, des familles, de la mémoire ou de la création. À commencer par Zeruya Shalev (Ce qui reste de nos vies, prix Femina étranger en 2014), qui entend poursuivre son implacable dissection des misères du couple dans Douleur (Gallimard), récit qui nous fait sentir de l’intérieur les tensions et les névroses de la société israélienne.

Autre intimité, celle détaillée dans La chair (Métailié), portrait sensible d’une écrivaine vieillissante, signé par l’Espagnole Rosa Montero qui va nous donner l’un de ses romans les plus personnels, en explorant le passage du temps et la peur de la mort. Toujours de l’Espagne, Javier Marías, monument des lettres de la péninsule Ibérique, nous revient dans Si rude soit le début (Gallimard), avec une éducation sentimentale campée dans le Madrid des années 1980.

L’intimité dans ses contradictions fonde sans doute le premier volet d’une trilogie à surveiller : Le séducteur (Monsieur Toussaint Louverture), du Norvégien Jan Kjaerstad, qui suit le destin d’une personnalité forte et fictive de la télé norvégienne, alors que l’Islandais Eiríkur Orn Norddahl (Illska, le Mal) nous revient avec Heimska, la stupidité (Liana Levi), dans lequel un couple va se déchirer à pleines dents.

C’est dans l’intimité de l’imagination que nous invite à entrer l’Argentin Rodrigo Fresán (La vitesse des choses) dans La part inventée (Seuil), « un livre vertigineux sur le mystère de la création littéraire » qui s’annonce aussi comme son roman le plus personnel. De son côté, l’Italienne Michela Murgia (Accabadora) replonge, elle, dans le sombre avec Leçons pour un jeune fauve (Seuil), où s’incarne une histoire d’amour tendre et féroce entre deux artistes. Avec son intrigue difficile à résumer, Glow (Joëlle Losfeld), deuxième roman du jeune Anglais Ned Beauman, promet pour sa part de décoiffer les lecteurs.

L’intimité du groupe, le deuxième roman de l’auteur de L’homme qui savait la langue des serpents, Le papillon (Le Tripode), de l’Estonien Andrus Kivirähk, va la dévoiler en passant par le quotidien d’une troupe de théâtre dans l’Estonie du début du XXe siècle, une famille choisie et tissée serré. La Peuplade fera paraître le deuxième titre de sa collection « Fictions du Nord » avec Les excursions de l’écureuil, de l’Islandais Gyrðir Elíasson, qui explore avec sensibilité et invention les pouvoirs de l’imagination.

Suite du best-seller Shantaram, dans lequel l’Australien Gregory David Roberts racontait de manière romancée comment il avait vécu dans les bas-fonds de Bombay après s’être évadé de prison en Australie, L’ombre de la montagne (Flammarion Québec) devrait aussi attirer l’attention en replaçant Lin dans l’intimité des guerres de gangs et des chefs de mafia.

Enfin, l’intimité de Friedrich Nietzsche va se retrouver au centre de Le coeur de la terre (Noir sur blanc), du Serbe Svetislav Basara, qui s’amène avec un roman absurde et philosophico-picaresque où il imagine trois mois de la vie philosophe, loin de l’intimité de la mémoire que devrait porter La nostalgie (P.O.L.), du Roumain Mircea Cartarescu, qui nous réserve un recueil de nouvelles semblant particulièrement prometteur.