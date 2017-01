La guerre dans la littérature jeunesse

Des racines du mal aux conséquences des conflits sur les destins individuels et collectifs, la littérature pour la jeunesse cherche aussi à débusquer le sens dans ces histoires de grands qui font basculer le monde.

Les jeunes lecteurs n’auront jamais été autant informés des conflits que depuis une dizaine d’années. Entre le devoir de mémoire, illustré dans les oeuvres traitant des grandes guerres, et le terrorisme, les conséquences engendrées par les conflits traversent désormais la production littéraire qui leur est destinée.

Les cendres de l’attentat du 11 septembre 2001 à New York ont fait naître le Nine Eleven de Jean-Jacques Greif (2003) qui suit le quotidien de plusieurs personnages en marge de la tragédie. La tuerie de Charlie Hebdo a donné corps à Je suis CharLiberté ! d’Arthur Ténor (2016), récit d’un jeune lycéen qui prend conscience de la liberté d’expression. Dans cette continuité, Gwladys Constant va mettre en scène en ce début d’année une jeune étudiante en philosophie qui se retrouve du côté des radicaux pour prendre part à un attentat au nom de ses principes écologiques. Le bouquin s’intitule Je suis la terreur (Alice).

Loin de l’actualité, mais plus proche du devoir de mémoire, voilà le projet de quelques auteurs dont Roland Godel qui, en 2015,est revenu sur le génocide arménien avec Dans les yeux d’Anouch ou Didier Daeninckx qui, l’an dernier, avec Pef, posait un regard sans complaisance sur la montée du nazisme dans Papa, pourquoi t’as voté Hitler ?

Fin février, aux éditions D’eux, Ruth Vander Zee nous raconte L’histoire d’Érika, épargnée par l’holocauste grâce à sa mère qui, prisonnière du train qui la menait vers la mort, a pris la décision de jeter son enfant par-dessus bord, espérant qu’une âme sensible en prenne soin. Le destin chanceux de cette jeune fille permet de raconter en filigrane le triste sort réservé à six millions de personnes disparues pendant cette folie génocidaire.

Pour sa part inspirée d’un séjour de travail au Rwanda, Caroline Auger signe avec Les hyènes rodent toujours (Soulières) un premier roman dans lequel elle explore la guerre sanglante qui a opposé les Tutsis et les Hutus. Le livre est attendu en février.

Il y a aussi tous ces bouquins dans lesquels les conséquences des guerres sont racontées : Andrée Poulin qui a abordé la difficile réalité des réfugiés dans Y’a pas de place chez nous (Québec Amérique) ou encore Le grand incendie de Gilles Baum, album sur le thème de l’autodafé, tous deux parus l’an passé. Inspirée d’une phrase lancée par Louise Arbour, Andrée-Anne Gratton signe pour sa part L’enfant qui n’avait jamais vu une fleur. L’histoire est celle de Samia, née dans un camp entre deux pays en guerre, là où ses parents ont dû trouver refuge. Dans ce contexte sombre, le vieux Mayi lui raconte la beauté du monde à travers une fleur de bougainvillier. Aux éditions La Bagnole en mars.

Puis, entre tout ça, il y a une volonté de mettre en lumière différentes perspectives. Dans Pow Pow, t’es mort ! (400 coups), Marie-Francine Hébert va aborder cet angle en mettant d’un côté Manu qui s’amuse à jouer à la guerre sur sa console vidéo et de l’autre, Unam, prisonnier de sa maison d’où il rêve de pouvoir sortir pour retourner à l’école. Enfin, on attendra aussi en février De la terre à la pluie (Seuil) de Christian Lagrange qui met en scène le destin de trois femmes arrachées à leur ol en raison des guerres et des conditions difficiles.

La guerre, la guerre… en littérature jeunesse, cela devient encore une fois une raison de ne pas se faire du mal.