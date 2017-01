Voyage dans la poésie

Par leurs chemins de ronde depuis plusieurs points du globe ou leurs dérives autour des sentiments qui transportent dans le temps, plusieurs recueils invitent à pourfendre l’immobilisme en cette rentrée.

En ce début d’année, les liens avec l’étranger sous toutes ses formes propulsent la poésie vers les méandres les plus surprenants de l’âme humaine. Si Renaud Longchamps associe Mexico à l’amour dans son prochain recueil, Jean-Marc Desgents approfondira, quant à lui, son travail de fouilles à partir des événements tragiques de novembre 2015 à Paris. Il déploiera dans ses Strange Fruits (Poètes de brousse) les forces spectaculaires mises en jeu alors que le monde chavire.

Le voyage se réduit chez Louise Warren dans Le plus petit espace (Le Noroît), mais n’en trace pas moins une itinérance à travers la fracture ou le minuscule, là où la page fait office de pays habité. Ce lieu n’en est pas moins irradiant entre l’effacement des choses et leur charge affective : « Le point / démarre l’espace, écrit-elle, monte / descend // soulève le mot / le porte ailleurs // allées et venues // d’autres mondes / en bas. »

Les cartes géographiques fascinent, les photographies aériennes de même. Serge Patrice Thibodeau a cet oeil chercheur, et le mélange des genres le séduit. Alors, pourquoi ne pas le suivre jusqu’à L’île haute en marge de Grand-Pré (Perce-Neige), le dépaysement nous permettra de retrouver à la fois des documents d’archives, des mythes et à faire des découvertes archéologiques.

Il y aura certainement des traces d’un tremblement amoureux dans les méditations autour d’une affliction annoncée chez René Lapierre et Julie Stanton. Le premier nous proposera Les adieux (Les Herbes rouges) et y cherchera son chemin dans le labyrinthe improbable de ce sentiment imprévisible. Le poète y décèle une faille terrible : « L’amour n’est pas une affaire personnelle. C’est une contradiction, une impudicité, un chaos, une détresse, une bonté. Aimer est effrayant, mais c’est notre seule chance. »

Quant à Julie Stanton, elle s’aventure dans Le bonheur (Écrits des Forges), et il faut bien se douter que le coeur n’y sera pas à l’abri. Cette poète nous a donné depuis quelques années des textes remarquables autour de la mort, et cette méditation exploratoire qu’elle nous annonce traversera l’intimité comme des substrats historiques.

En dernier lieu, on s’en voudrait de ne pas signaler que Mathieu Croisetière voyage Peut-être en Chine (Le Sabord), qu’Alexandre Deschênes s’aventure jusqu’à Buckingham Palace (L’Écrou) et que Katherena Vermette nous convie aux Ballades d’amour du North End (Mémoire d’encrier). Nous voici bien avertis : il ne saurait être question de rester immobiles en cette saison.