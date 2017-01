Quête d’identité au nord de la Corée du Sud

Il suffit parfois d’une seule personne pour nous aider à nous découvrir et d’un Hiver à Sokcho pour sceller cette rencontre salutaire et identitaire dans cette petite ville portuaire du nord de la Corée du Sud, à quelques kilomètres à peine de la frontière avec la Corée du Nord. Territoire étrange pour l’étrangeté d’une connexion.

Il y a elle, la narratrice, Franco-Coréenne qui n’a appréhendé sa part européenne que dans le fantasme d’un père qu’elle n’a jamais connu. Elle bosse dans une pension ordinaire, mentionnée dans aucun guide touristique. À la cuisine.

Lui, c’est Yann Kerrand, la fin de la quarantaine, de la Normandie, bédéiste de son état, venu chercher l’inspiration dans l’exotisme de l’ailleurs. Il est déterminé à ne pas mener son projet à terme. « Je crois que j’ai peur de perdre un monde sur lequel je n’aurais plus de pouvoir une fois qu’il sera terminé », dit-il.

Entre poulpes caramélisés avec des échalotes, Choco Pie, fugu — ce poisson à la chair mortelle si on ne sait pas bien le découper —, promenade sous la neige et à des températures en dessous de moins 20, les deux âmes vont se rapprocher l’une de l’autre, dans cette fascination distante qui s’installe parfois entre deux destins forcés de cohabiter dans un lieu.

L’écriture de cet Hiver à Sokcho, honoré en 2016 du prestigieux prix Robert Walser du premier roman en Suisse, est singulière, à l’image de son auteure, Élisa Shua Dusapin, 24 ans, née d’un père français et d’une mère sud-coréenne. Délicate, portée par des phrases ciselées et le métissage des mots qui racontent, à la convergence des cultures, la langueur du temps qui passe, le froid, la chaleur qui se dégage des foyers d’une cuisine, l’isolement, la fluidité de l’encre sur du papier, elle trace les contours, donne cette texture à un environnement social et affectif d’une puissance étonnante, où l’une va chercher à exister réellement par l’autre.

« Il m’avait fait découvrir quelque chose que j’ignorais, cette part de moi, là-bas, à l’autre bout du monde », dit la narratrice, « roulée en foetus sous la couverture » de son lit, au terme d’un récit d’une élégance exemplaire qui, lui, révèle quelque chose de plus qu’une identité composite : une romancière typée, une plume distincte, le premier fragment d’un tout émergent dont la perspective est forcément réjouissante.