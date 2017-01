Sarah-Maude Beauchesne, l’éternelle adolescente

Elle coscénarise la série télévisée pour la jeunesse Le chalet, qui reprend son envol pour une troisième saison en ce début d’année sur les ondes de Vrak. Elle peaufine la suite des aventures romanesques de son personnage Billie Fay tout en planchant sur l’adaptation au cinéma de Coeur de slush. Tout semble réussir à l’auteure Sarah-Maude Beauchesne, qui capte l’adolescence avec précision, sans doute parce qu’elle en est toujours beaucoup imprégnée.

Les apparences sont parfois trompeuses. À 26 ans, l’auteure et scénariste Sarah-Maude Beauchesne n’est pas très loin de son adolescence, où elle puise la majeure partie de son inspiration. Ces univers fictifs qui plaisent aux adolescentes sont des morceaux de vie rapaillés dans ses journaux intimes, qui lui permettent de retrouver l’essence d’une émotion, le détail d’une situation, et de retranscrire avec très peu d’invention ses propres expériences. Et les adolescentes adorent.

« Billie, le personnage principal de Coeur de slush et de Lèche-vitrines, est inspirée à 90 % de moi, de qui j’étais et de qui je suis aujourd’hui. Le but était vraiment de créer des personnages dans lesquels on pouvait se reconnaître », explique la jeune créatrice, vive, allumée, généreuse dans une entrevue accordée au Devoir.

Créer l’illusion du réel, rejoindre les jeunes filles, les aider à se comprendre est l’objectif premier de l’auteure. « Si ça peut aider les jeunes à se poser les vraies questions, je suis contente. Que ce ne soit pas juste un pur divertissement. » Sans prétendre éduquer son lectorat ou les téléspectatrices de la série Le chalet, Sarah-Maude espère apporter un peu de douceur, de réconfort, à ses fans. « Oui, c’est rough par bouts, l’adolescence, mais, au bout du compte, tout ça va t’aider à te construire. Toutes mes angoisses m’ont obligée à me poser des questions. C’est important d’assumer nos angoisses, nos insécurités, et surtout de ne pas les négliger. »

Tenir un propos nuancé

Si Coeur de slush et Lèche-vitrines plaisent davantage aux adolescentes, Sarah-Maude se défend bien de faire de la littérature à l’eau de rose. D’ailleurs, le choix des couvertures des romans a été fait sur un critère bien clair : pas de rose, pas de paillettes. « Je ne veux pas que ce soit de la chick-lit. Mon propos est féminin, mais j’essaie de ne pas aller dans les extrêmes. C’était important pour moi d’aborder le premier amour et de montrer que ça ne marche pas nécessairement comme tu veux au début, mais que c’est pas nécessairement désagréable ou l’enfer non plus. C’est un sujet que j’avais le goût de nuancer. Quand je lisais des romans pour ados, je me rendais compte qu’on présentait soit le grand amour, soit la grosse peine d’amour, la belle sexualité ou la laide. Ça allait trop dans les extrêmes. Moi, j’ai eu une adolescence douce, mais en montagnes russes. Dans les petits drames de l’adolescence, il y a beaucoup de beau. C’est pas tout noir ou tout blanc. »

On retrouvera d’ailleurs cette Billie dans un troisième opus présentement en chantier. Prise dans son ensemble, la série a ainsi des airs de roman d’apprentissage où on peut voir évoluer l’héroïne en âge, en force, traversant avec courage les travers de la vie. « Ce troisième roman est encore plus proche de moi. Ça se passe quelques mois après la suite de Lèche-vitrines. Billie va prendre un coup de vieux. Dans le bon sens. Elle va prendre de la maturité et sera plus indépendante. »

Entre l’écriture de cette suite et la coscénarisation des épisodes du Chalet présentés sur les ondes de Vrak, l’auteure planche sur le scénario du film tiré du roman Coeur de slush, qui sera produit par Christal film. Au-delà de l’excitation première qu’elle ressent de voir son livre porté à l’écran, elle est par ailleurs consciente de l’effet entraînant que la mise à l’écran peut avoir sur la durée de vie du livre. « Le film aide, c’est sûr. C’est encore plus généreux pour le lecteur. Je ne pense pas que c’est nécessaire, mais je crois que ça peut prolonger l’envie de lire et de relire le livre. C’est un gros coup de pouce pour que ce soit encore plus marquant, pour que les jeunes le gardent plus longtemps, qu’ils s’en inspirent longtemps. C’est un gros cadeau. »