100 créateurs de mode contemporains, Terry Jones

Voyons-y un doux pied de nez à la vitesse de production (et de diffusion, et de consommation) que connaît aujourd’hui la mode : Taschen réédite en un seul tome cet ouvrage encyclopédique trilingue déjà lui-même tiré de l’imposant Fashion Now !, s’exerçant ainsi à un nouvel échantillonnage du design de mode contemporain. Qui a marqué l’art récent du vêtement et qui le marquera en ce XXIe siècle si impatient ? Large question pour un livre fait d’« instantanés », comme l’avoue Terry Jones, mais la sélection de 100 créateurs est bien dosée. Aux côtés d’incontournables comme Westwood et Gaultier en figurent d’autres, plus jeunes, prometteurs — Véronique Branquinho, Anne Valérie Hash, Giles Deacon, Christopher Kane. Bien que les courts commentaires biographiques et l’iconographie soient éloquents, les brefs entretiens (hélas en anglais seulement) réalisés avec les créateurs le sont encore plus. Les réponses sont courtes, incisives. Exemples de questions ? « Quelle est votre définition de la beauté ? » Ou encore : « La mode peut-elle encore avoir une ambition politique ? » Là-dessus, il n’y a pas consensus, mais plutôt division — la mode est tantôt un art, tantôt un acte engagé. Le designer britannique Alexander McQueen, disparu en 2010, avait eu cette réponse équilibrée : « La mode étant si révélatrice du climat politique et social dans lequel on vit, ce qu’on porte sera toujours un symptôme de notre environnement. »

100 créateurs de mode contemporains ★★★ Dirigé par Terry Jones Taschen, Biblioteca Universalis 2016, 712 pages