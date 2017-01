John Berger, l’homme qui enseignait l’art de voir

L’écrivain et peintre anglais John Berger, lauréat du Booker Prize, est mort en France le 2 janvier à l’âge de 90 ans. Il y vivait depuis plus de cinquante ans, absolument passionné par la culture française, même s’il continuait pour l’essentiel à écrire en anglais.

En 2006, il avait fait une sortie publique en compagnie de Noam Chomsky, Harold Pinter et José Saramago pour dénoncer le comportement d’Israël à l’égard de la nation palestinienne.

Tout intéresse ce surdoué : photographie, peinture, politique, cinéma, littérature… Essayiste remarquable, son jugement précis est servi par une écriture tranchante comme un scalpel. Berger est connu comme romancier, poète et dramaturge, mais les étiquettes peinent à le caractériser.

Pendant des années, il travaille de près aux scénarios du cinéaste Alain Tanner. Dans un registre plus intime, il a documenté son rapport au monde rural français qui était le sien par l’entremise d’essais en collaboration avec le photographe Jean Mohr. Il s’intéressait par ailleurs de longue date au sort des immigrants.

Photo: Source Verso Publishing

Atypique

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où il fut militaire tout comme son père lors de la précédente, Berger entreprend des études en art, peint, puis enseigne le dessin, tout en défendant des positions critiques marquées par son humanisme et une perspective d’inspiration marxiste qui ne l’empêchera pas de se montrer critique envers les régimes du bloc de l’Est.

Il se fait remarquer d’un plus vaste public en 1972 par la diffusion d’une série de la BBC consacrée à notre manière de voir. Les textes de cette série sont alors rassemblés en un volume intitulé Ways of Seeing, qui est depuis devenu un classique incontournable pour quiconque se frotte à ces questions.

Berger est un des premiers à montrer à quel point les femmes sont en minorité parmi les artistes, bien que largement représentées au chapitre des sujets traités. L’art n’est pas neutre. Bien au contraire. Et Berger se plaisait à le rappeler aux consciences, tout en remettant en question sous tous les angles ce que notre regard indique de notre perception du monde. Cela pouvait par exemple l’amener à s’interroger sur ce qui avait conduit progressivement les ouvriers à revêtir les mêmes complets que ceux qui les exploitaient.

Parmi une multitude de sujets, Berger s’intéressait à la façon dont les animaux vivent à proximité des hommes. À son sens, considérer que les animaux n’avaient fait leur place dans la conscience humaine qu’à titre de viande, de cuir et de fourrure est une erreur de perspective. À son sens, les animaux furent d’abord des messagers et des promesses.

En 1972, John Berger remporte le Booker Prize pour un roman intitulé G. Il s’empresse de donner la moitié de la somme qui lui est offerte à titre de récompense au mouvement politique révolutionnaire des Black Panther et de conserver l’autre moitié pour financer ses recherches sur les immigrants.

Au nombre de ses amis, on compte l’essayiste américaine Susan Sontag, avec qui il partageait une passion soutenue pour la photographie. À ce sujet notamment, ces deux intellectuels francophiles se citaient constamment. En plus des dizaines de livres qu’il a donnés à lire, Berger était régulièrement publié dans des magazines comme Harper’s, Aperture et Le Monde diplomatique.

Son fils, le réalisateur Jacob Berger, a annoncé sa mort par l’entremise de Twitter : « Mon père, John Berger, est mort aujourd’hui. Sans peur ni témérité, mais attentif, désireux de connaître la suite de l’histoire. En écrivain. »