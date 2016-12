L’autre facette de Sophie Bienvenu

Sophie Bienvenu, c’est l’auteure remarquée du remarquable roman Et au pire, on se mariera (La Mèche, 2011), actuellement en tournage sous la direction de Léa Pool. Elle en cosigne d’ailleurs l’adaptation. Avec cette première incursion en poésie, Ceci n’est pas de l’amour ne déçoit pas. Toujours aussi incisive, volontairement frontale, l’auteure prend ses sujets à même la chair crue. Ainsi, dans la partie intitulée « Ceci n’est pas de l’inceste », elle concentre sa révolte : « Maman s’inquiète de la future dentition de sa fille/Papa dit d’accord/Je m’en occupe// Y a pas à dire/Tu sais vraiment y faire/Avec elle// Ne suce plus ton pouce/Chuchote-t-il assis sur mon lit/Mais c’est un secret/Ne raconte jamais/Ce que papa t’offre/Pour compenser. » Une sombre terreur couve et révolte.

Aveuglement collectif

À chaque poème, l’auteure utilise la structure négative « Ceci n’est pas » en début de titre, pour souligner l’aveuglement collectif devant ce que les filles subissent, devant ce que le non-dit présuppose d’hypocrisie et de lâcheté. Ainsi, cette effrayante affirmation, dans « Ceci n’est pas un viol » : « Quand tu me violes/Je reste muette/Pour ne pas déranger les passants. »

Femme-objet entre les mains de l’être qui la brutalise et que, pourtant, elle aurait aimé, aimerait, aurait peut-être pu aimer, si autrement il pensait, il agissait. Femme de paroles terribles qui dérangent ceux qui la voudraient muette, elle qui tremble de colère devant les leurres de la beauté et de l’illusion. Les hommes les plus proches sont parfois si dangereux : « Tu me dissous/Emballage de plastique/Évanoui dans les flammes/De ton briquet. »

Fol amour soumis, fou l’amour tapi. « Tu es juste celui avec qui/Ayant vécu/Je veux mourir », dit celle qui se plie parfois, sens dessus dessous, aux jeux du pouvoir.

Dans « Ceci n’est pas un mensonge », la question est enfin posée, celle vers où va la poète : « M’aimeras-tu toujours guerrière/Quand ce sera toi/Le sacrifié ».

Porte-voix

La tristesse lancinante de ce recueil endolorit, mais porte haut la parole d’une femme révoltée, d’une femme rétamée par l’Histoire qu’elle porte en elle, qui la fait telle qu’elle induit ce qui la creuse, ce qui la guide vers son inévitable lucidité, l’oeil ouvert sur un devenir forcément féroce : « Linge arraché et collier brisé/Tu reprends ta tête/Déposée sur la table de chevet. »

Et, au Sud, peut-être bien que quelqu’un pourrait apaiser quelque peu la colère, mais ce n’est pas certain, car le mal est fait. « Si je tarde à préparer le jardin/Pour l’hiver/Ce n’est pas la paresse », dit-elle bellement. Car, en elle, la force de reprendre vie s’est creusée pour mieux faire front. Ce premier recueil tient les promesses de ses romans, car il faut entendre ce cri profond qui urge encore.